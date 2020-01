Por Susan Cornwell, Patricia Zengerle y Susan Heavey

WASHINGTON, 29 ene (Reuters) - La Casa Blanca objetó el miércoles la publicación de un libro escrito por el exasesor de seguridad nacional John Bolton que describe al presidente Trump en un papel central en una campaña de presión sobre Ucrania, en momentos en que el proceso de juicio político en el Senado entró en una nueva fase.

Una carta del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca al abogado de Bolton dijo que el manuscrito parece contener "cantidades significativas de información clasificada" y no puede publicarse en su formato actual. Parte del material es altamente secreto, sostiene el escrito, que fue visto por Reuters.

"Según la ley federal y los acuerdos de confidencialidad que su cliente firmó como condición para obtener acceso a información clasificada, el manuscrito no puede publicarse ni divulgarse sin la eliminación de esta información clasificada", sostiene la carta.

Los reportes sobre el contenido del libro parecen impulsar el caso de los demócratas contra Trump. Una portavoz de Bolton no hizo comentarios. Ni su editor ni su abogado respondieron de inmediato a las solicitudes de Reuters de referirse a la situación.

Los senadores abrieron el miércoles dos días de preguntas tanto al equipo legal de Trump como a los demócratas de la Cámara Representantes que cumplen el papel de fiscales en el proceso, con cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso relacionados con la petición a Ucrania para que investigara a su rival político Joe Biden.

Más adelante en la semana se celebrará una votación crucial en la que se decidirá si se cita a testigos como Bolton, tal y como pretenden los demócratas. Los senadores republicanos se han negado a permitir nuevos testigos o pruebas en el juicio, al tiempo que buscan votar lo antes posible para exonerar a Trump y certificar su continuidad en el cargo.

Varios medios reportaron que el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, dijo a los senadores el martes que no tiene los votos necesarios para impedir que los demócratas llamen a testigos, porque algunos republicanos están evitando comprometerse. Los demócratas necesitan a cuatro republicanos para lograr la citación de testigos en el juicio.

Se espera que el Senado absuelva a Trump, ya que para cesarlo se necesita una mayoría de dos tercios de la cámara. Hay 53 senadores republicanos y ninguno ha abogado en público por la salida del mandatario.

Trump cargó contra Bolton en Twitter, diciendo que "no logró ser aprobado como embajador ante la ONU hace años, no ha logrado ser aprobado para nada desde entonces, me 'suplicó' por un trabajo no aprobado por el Senado" y agregó que "si le hubiera escuchado, estaríamos en la Sexta Guerra Mundial ahora".

Trump agregó que Bolton, que dejó su puesto en la Casa Blanca en septiembre, "se fue y escribió INMEDIATAMENTE un libro desagradable y falso. Todo es Seguridad Nacional Clasificada. ¿Quién haría algo así?".

Bolton contradijo la versión de los hechos de Trump, asegurando en el libro no publicado que el presidente le dijo que quería congelar 391 millones de dólares en ayuda para seguridad a Ucrania hasta que Kiev investigara a los demócratas, incluidos el vicepresidente Biden y su hijo Hunter, reportó el diario The New York Times.

(Reporte de Richard Cowan, David Morgan, Patricia Zengerle, Susan Heavey, Susan Cornwell, Makini Brice, Karen Freifeld, Lisa Lambert y Lisa Richwine; escrito por Will Dunham; editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)

