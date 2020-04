Por Stephanie Nebehay

GINEBRA, 29 abr (Reuters) - Unos 1.600 millones de trabajadores de la economía informal, que representan a casi la mitad de la fuerza laboral global, están en peligro inmediato de perder sus medios de subsistencia debido a la pandemia del coronavirus, dijo el miércoles la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El más reciente reporte de la agencia de la ONU elevó con fuerza su proyección del devastador impacto en empleos e ingresos derivado de la enfermedad COVID-19, que ha infectado a más de 3,1 millones de personas en el mundo, ha matado a unas 220.000 y ha forzado el cierre de economías.

"Muestra, creo, en los términos más duros posibles que la crisis del empleo y todas sus consecuencias se están profundizando en comparación a nuestras estimaciones de hace tres semanas", dijo el director general de la OIT, Guy Ryder, en una conferencia, proyectando un "enorme" impacto en la pobreza.

Los sueldos de 2.000 millones de trabajadores informales en el mundo se hundieron en una estimación promedio de 60% en el primer mes de la crisis en cada región, dijo la OIT.

Los trabajadores informales son los más vulnerables de los 3.300 millones de personas que componen la fuerza laboral global, ya que carecen de protección social, acceso a un buen cuidado de la salud o los medios para trabajar desde casa, destacó la OIT.

"Para millones de trabajadores, la ausencia de ingresos significa que no hay comida, no hay seguridad y no hay futuro. Millones de negocios en el mundo apenas logran respirar", dijo Ryder. "No tienen ahorros ni acceso al crédito. Estas son las verdaderas caras del mundo del trabajo. Si no los ayudamos ahora, simplemente perecerán", agregó.

La OIT dijo que espera que los confinamientos prolongados y los cierres de oficinas y plantas lleven a una caída "aún mayor" de las horas totales de trabajo en todo el mundo durante el segundo trimestre que la estimada hace solo tres semanas.

Los sectores más afectados son las manufacturas, hotelería y servicios de alimentos, ventas mayoristas y minoristas, inmobiliario y actividades de negocios.

Las horas totales de trabajo en el segundo trimestre serían un 10,5% menores a los niveles previos a la crisis, el equivalente a 305 millones de empleos a tiempo completo, dijo la OIT, agregando que las mayores caídas se esperan en América, Europa y Asia Central.

(Reporte de Stephanie Nebehay; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

