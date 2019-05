El periódico del Partido Comunista de China advirtió el miércoles a Estados Unidos que el país está listo para devolver el golpe en su amarga guerra comercial con las tierras raras, empleando una expresión contundente: "No digáis que no os lo advertimos".

Las tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos con numerosas aplicaciones, desde la electrónica de consumo hasta los equipos militares. La perspectiva de que su valor pudiera dispararse como resultado de la guerra comercial provocó fuertes subidas en los precios de las acciones de los productores, incluida la empresa visitada por el presidente Xi Jinping la semana pasada.

Aunque China no ha dicho hasta ahora oficialmente que vaya a restringir las ventas de tierras raras a Estados Unidos, los medios de comunicación chinos han dado a entender que esto sucederá, incluyendo los comentarios del editor del influyente periódico Global Times en Twitter a última hora del martes. "Según me consta, China está considerando seriamente restringir las exportaciones de tierras raras a EEUU. China también puede tomar otras contramedidas en el futuro", escribió.

Por su parte, un alto cargo del planificador estatal de China, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, dijo que China dará prioridad a la demanda interna, pero que también está dispuesta a satisfacer en una medida razonable la demanda de tierras raras de otros países.

En un comentario titulado "Estados Unidos, no subestimes la capacidad de China para contraatacar", el periódico oficial del Partido Comunista chino señaló la "incómoda" dependencia de Estados Unidos de las tierras raras de China.

"¿Se convertirán las tierras raras en un arma de contraataque para que China devuelva el golpe a Estados Unidos por la presión ejercida sin razón alguna? La respuesta no es ningún misterio", dijo. "Sin duda, EEUU quiere utilizar los productos fabricados con las tierras raras exportadas por China para contrarrestar y suprimir el desarrollo de China. El pueblo chino nunca aceptará esto", agregó.

La cadena industrial entre China y Estados Unidos está altamente integrada y es sumamente complementaria, no puede haber ganadores en una guerra comercial, señaló el periódico. "Aconsejamos a Estados Unidos que no subestime la capacidad de China para salvaguardar su derechos a desarrollarse y sus intereses. No digáis que no os lo advertimos".

La expresión "no digáis que no os lo advertimos" sólo ha sido utilizada por los medios de comunicación oficiales chinos para advertir a sus rivales sobre puntos de desacuerdo fundamentales, como por ejemplo durante la disputa fronteriza con la India en 2017, o antes de que China invadiera Vietnam, en 1978.

China, que ha utilizado las ventas de tierras raras para ejercer presión en disputas diplomáticas pasadas, fue el origen del 80% de estos elementos químicos importados por EEUU entre 2014 y 2017.

(Información de Ben Blanchard, Michael Martina y Tom Daly; Traducido por Darío Fernández en la redacción de Gdynia)

