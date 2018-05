El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

TOKIO, 17 mayo (Reuters) - Las autoridades regulatorias de China aprobaron la venta de la unidad de microprocesadores de Toshiba Corp por 18.000 millones de dólares a un consorcio liderado por la empresa de capital privado Bain Capital, informó el jueves la emisora pública japonesa NHK, sin citar fuentes.

La revisión antimonopolio era el último y principal obstáculo para la venta del activo más preciado del atribulado conglomerado japonés.

Una portavoz de Toshiba afirmó que la compañía no ha confirmado si ha habido alguna aprobación por parte de los reguladores chinos.

Un representante de la Administración Estatal para la Regulación de Mercados de China dijo que no está al tanto de la situación y no formuló más comentarios, y un representante de Bain no estaba disponible de inmediato para comentar.

La revisión prolongada ha dado pie a especulaciones de que Toshiba podría abandonar el acuerdo y buscar planes alternativos, como una oferta pública inicial de acciones (OPI) para la unidad.

En su conferencia para divulgar sus resultados corporativos el martes, el presidente ejecutivo de Toshiba, NobuakiKurumatani, dijo que "no hemos oído nada negativo por parte de los reguladores chinos".

