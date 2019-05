Por Ben Blanchard y Liangping Gao

PEKÍN, 17 mayo (Reuters) - La guerra comercial con Estados Unidos sólo fortalecerá a China y nunca pondrá al país de rodillas, escribió el periódico el Diario del Pueblo, controlado por el Partido Comunista, con un comentario en primera plana que evocaba el espíritu patriótico de las guerras pasadas

Pekín aún no ha dicho si tomará represalias ante la última escalada en las tensiones comerciales, que ha llevado a Washington a poner al gigante de equipos de telecomunicaciones, Huawei Technologies Co Ltd, en una lista negra que hará extremadamente difícil para la empresa hacer negocios con las empresas de EEUU.

Las dos economías más grandes del mundo están atrapadas en una disputa comercial cada vez más amarga, en la que han impuesto aranceles recíprocos a las importaciones en mitad de las negociaciones, aumentando los temores sobre los riesgos para el crecimiento mundial y lastrando a los mercados financieros.

Estados Unidos no es sincero en cuanto a querer reanudar las conversaciones comerciales con China y ha dañado el clima para las negociaciones con sus recientes medidas, dijo una cuenta estatal en una red social.

Sin sinceridad no tenía sentido venir a las negociaciones y no había nada de qué hablar, dijo Taoran Notes, en la cuenta de WeChat administrada por el Diario Económico, en un post publicado el jueves a última hora que fue republicado por el periódico oficial del Partido Comunista, el Diario del Pueblo.

China, que el miércoles informó de un crecimiento inesperadamente débil en las ventas al por menor y en la producción industrial, también afirmó el viernes que el impacto de las fricciones comerciales en su economía era "controlable".

"Estudiaremos a fondo el impacto de los aranceles adicionales impuestos por Estados Unidos e introduciremos rápidamente las contramedidas necesarias para asegurar que la economía opere dentro de un margen razonable", dijo Meng Wei, portavoz del Comité Nacional de Desarrollo y Reforma, en una sesión informativa para los medios de comunicación, el viernes.

En el comentario del viernes, el periódico oficial del partido gobernante describió que la determinación de China a la hora de proteger sus intereses nacionales y su dignidad era "firme como una roca".

"La guerra comercial no puede derribar a China. Sólo nos endurecerá para hacernos más fuertes", dijo el periódico.

(Información de Ben Blanchard y Gao Liangping; Información adicional de Lusha Zhang, Yawen Chen y Ryan Woo; editado por Simon Cameron-Moore y Kim Coghill; traducido por Laura Hijón en la redacción de Gdynia)

