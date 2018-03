El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 12 de febrero de 2018 17:34 12 de febrero de 2018 - 17:34

BEIRUT/GINEBRA (Reuters) - El sufrimiento de los civiles sirios ha empeorado desde que Naciones Unidas pidió un cese al fuego hace una semana debido a "algunos de los peores combates de todo el conflicto", dijo el lunes el coordinador de asuntos humanitarios de la ONU.

Hay reportes de "cientos de civiles muertos y heridos, desplazamientos masivos y destrucción de infraestructura civil, incluidas instalaciones médicas", dijo Ali al-Za'tari en un comunicado.

La ONU pidió el 6 de febrero un cese al fuego humanitario en todo el país por al menos un mes.

El sábado, el máximo funcionario de derechos humanos de la ONU dijo que los ataques del Gobierno sirio y Rusia en zonas controladas por rebeldes dejaron al menos 230 civiles muertos en la última semana, en hechos que podrían constituir crímenes de guerra.

"Lamentablemente, el llamado a un cese inmediato de las hostilidades para permitir la entrega de asistencia humanitaria y la protección de civiles, incluida la evacuación de los enfermos y heridos graves, no ha tenido respuesta", dijo Za'tari.

"Nuevamente apelo a todas las partes, y a aquellos que tienen influencia sobre ellas, para que nos escuchen a nosotros y a la población afectada: pongan fin a este sufrimiento humano intolerable".

Más de 700 pacientes en el asediado enclave de Ghouta en Damasco esperan evacuación médica, dijo Elizabeth Hoff, representante de la Organización Mundial de la Salud en Siria.

"Este es un problema político que no se puede resolver con esfuerzos humanitarios", dijo Hoff a Reuters desde Damasco. "La situación de seguridad es muy mala, no hay suficientes equipos médicos en terreno. No tienen suministros. No hemos podido entregar nada desde el 28 de noviembre".

(Reporte de Angus McDowall en Beirut y Stephanie Nebehay en Ginebra. Editado en español por Javier Leira)

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Formulario para abonarse al Newsletter de swissinfo Regístrese para recibir en su correo electrónico nuestro boletín semanal con una selección de los artículos más interesantes