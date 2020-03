Foto de archivo. Un oficial de migración controla el ingreso de venezolanos en el Puente Internacional Simón Bolívar de Cúcuta, Colombia, 4 de marzo, 2020. REUTERS/Ferley Ospina. NO VENTA NO ARCHIVO

BOGOTÁ, 16 mar (Reuters) - Colombia cerrará todas sus fronteras terrestres, marítimas y fluviales a partir del martes para contener la expansión del coronavirus en el país sudamericano, anunció el presidente Iván Duque que el lunes endureció las medidas destinadas a reducir el impacto de la enfermedad que sigue propagándose a nivel mundial.

Las autoridades sanitarias colombianas han confirmado 54 personas contagiadas, sin reportar hasta el momento víctimas mortales.

"He tomado la decisión de cerrar a partir de esta media noche, todas las fronteras terrestres, marítimas y fluviales del país", dijo el presidente Duque en su cuenta de Twitter al precisar que la medida tendrá vigencia hasta 30 de mayo.

El mandatario aseguró que, con el cierre de las fronteras, acordado y coordinado con mandatarios de otros países de Sudamérica, se restringirá la entrada y salida de todos los ciudadanos nacionales y extranjeros, aunque se permitirá el transporte de carga.

Colombia había cerrado desde el sábado la frontera terrestre de 2.219 kilómetros con Venezuela.

El país sudamericano de 50 millones de habitantes tiene fronteras terrestres con Brasil, Perú, Ecuador, Panamá y Venezuela. Además, tiene límites marítimos con naciones centroamericanas y del Caribe como Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, Haití y Jamaica.

Previamente, Duque autorizó a sus autoridades sanitarias compartir información con sus similares de Venezuela sobre la propagación del coronavirus para mitigar la expansión de la enfermedad, pero aclaró que no se trata de un reconocimiento político al Gobierno de Nicolás Maduro.

El Gobierno de Duque no reconoce a Maduro como gobernante de la nación petrolera, lo acusa de estar al frente de un "régimen dictatorial" y hace parte de un grupo de países que acepta al líder opositor Juan Guaidó como mandatario legítimo.

"Este no es un ejercicio de diálogo político, no es un canal político, nuestro Gobierno mantiene firme su postura de no reconocer la dictadura de Venezuela. No estamos haciendo ningún reconocimiento de carácter político", aclaró el mandatario.

COLOMBIA ADOPTA MÁS MEDIDAS

En recientes intervenciones, Maduro solicitó a Colombia restablecer los canales de comunicación para coordinar acciones que permitan contener la expansión del COVID-19, considerada como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los dos países no tienen relaciones diplomáticas ni consulares desde febrero de 2019 cuando el presidente socialista las suspendió y dio 24 horas a los funcionarios colombianos para salir. Duque descartó a finales de enero la posibilidad de restablecer relaciones diplomáticas como lo propuso Maduro.

El gobierno venezolano reportó el lunes que la cantidad de personas infectadas subió a 33 y extendió la cuarentena a toda la nación petrolera.

Colombia también redujo el lunes a 50 la cantidad de personas que podrán asistir a eventos públicos, desde un máximo previo de 500, e impuso restricciones a bares y discotecas.

El COVID-19 ha infectado alrededor de 168.000 personas en 148 países y ha causado la muerte a más de 6.600 pacientes, la mayoría en China, Italia e Irán, lo que demuestra el alto riesgo de propagación de la enfermedad, según la OMS.

Colombia declaró la semana pasada la emergencia sanitaria, prohibió el ingreso por vía aérea de extranjeros no residentes en el país y suspendió desde el lunes las clases en escuelas, colegios y universidades.

Duque admitió la posibilidad de adoptar nuevas medidas para hacer frente a la expansión del coronavirus.

"Todas las herramientas que se requieran están siendo consideradas. No dejaremos de tomar ninguna medida para proteger la salud de los colombianos", concluyó el mandatario.

(Reporte de Luis Jaime Acosta y Nelson Bocanegra)

