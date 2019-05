Por Nelson Rentería

SAN SALVADOR, 23 mayo (Reuters) - El Congreso de El Salvador busca aprobar una polémica ley de amnistía que impediría enviar a la cárcel a decenas de supuestos responsables de violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil del país, en contra de críticas de familiares de víctimas, organismos de derechos humanos y el presidente electo.

La llamada "ley de reconciliación", respaldada por los congresistas de los partidos tradicionales -el oficialista FMLN y el opositor ARENA-, ha sido criticada además porque dejaría en libertad a un militar encarcelado en 2016.

La Asamblea Legislativa está dominada por la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), quienes controlan 60 de las 84 curules. Para aprobar la norma sólo hace falta mayoría simple, o más de 42 votos.

El proyecto de ley, que contempla cambiar penas de cárcel por "trabajo de utilidad pública" por máximos de hasta 10 años, era esperado el jueves en el Congreso para ser discutido y aprobado. Pero el texto no fue incluido entre los temas a discutir durante la sesión plenaria del Congreso en la tarde.

El retraso podría hacer más difícil la aprobación del proyecto si el Congreso, que sesiona regularmente una vez a la semana, no llama a una sesión especial.

El presidente electo del país, Nayib Bukele, ha criticado fuertemente el proyecto de ley y tendría el poder de vetarlo si no es aprobado antes de que asuma el poder el 1 de junio.

El Salvador vivió una guerra civil desde 1980 a 1992 entre la exguerrilla del FMLN y el Ejército -financiado por Estados Unidos- que dejó unos 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.

En julio de 2016 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional una ley de amnistía de 1993 que impedía que se investigara, enjuiciara y encarcelara a responsables de crímenes de guerra.

Los jueces ordenaron al Congreso aprobar una nueva norma que promoviera la reconciliación antes de julio de 2019, pero los diputados buscan pasar una ley que ha sido catalogada como "exprés" y que no ha sido consultada con las víctimas.

CRÍTICAS

Para organismos de derechos humanos, la nueva ley atenta contra la reparación de las víctimas y la judicialización de casos emblemáticos como las masacres de campesinos en El Mozote y El Sumpul, el asesinato del arzobispo Óscar Romero y la desaparición del embajador de Sudáfrica, Archibald Gardner Dunn.

"Si se aprueban, estas disposiciones beneficiarán indebidamente a las personas que durante el conflicto armado fueron directamente responsables de crímenes (...) como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual", dijo Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para derechos humanos.

"Es preocupante que el nuevo proyecto de ley (...) no refleje la perspectiva de las víctimas, en particular las que viven en comunidades rurales, cuya voz no se ha escuchado hasta ahora, y que sufrieron los efectos perniciosos del conflicto armado", agregó Bachelet, expresidenta de Chile.

Un pequeño grupo de familiares de víctimas de masacres durante la guerra civil acudió el jueves a la casa presidencial para solicitarle al mandatario saliente, Salvador Sánchez del FMLN, que no avale la norma si se aprueba.

(Reporte de Nelson Rentería; Editado por Diego Oré)

