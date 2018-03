El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

17 de marzo de 2018

Imagen de archivo del entonces candidato republicano a la presidencia de EEUU, Donald Trump, en la noche electoral del 9 de nooviembre de 2016 en el hotel New York Hilton. REUTERS/Andrew Kelly

Por David Ingram y Peter Henderson

(Reuters) - La firma de análisis de datos Cambridge Analytica recopiló información privada de más de 50 millones de usuarios de Facebook con técnicas desarrolladas para apoyar a la campaña electoral del presidente Donald Trump en 2016, informaron los diarios The New York Times y The Observer el sábado.

La fiscal general de Massachusetts, Maura Healey, anunció la puesta en marcha de una investigación tras conocerse la noticia. "Los habitantes de Massachusetts merecen respuestas inmediatas de Facebook y Cambridge Analytica", dijo en un mensaje en Twitter con un enlace a un reporte del Times.

Facebook anunció el viernes la suspensión de Cambridge Analytica tras descubrir que las políticas de privacidad de datos habían sido violadas. Los diarios, que citaron a exempleados, asociados y documentos de Cambridge Analytica, afirmaron que la brecha de seguridad fue una de las mayores en la historia de la red social.

El diario británico The Observer dijo que Cambridge Analytica usó los datos, conseguidos sin autorización a principios de 2014, para elaborar un programa de software para predecir e influir en las elecciones ante las urnas.

El periódico citó el testimonio de Christopher Wylie, que ayudó a crear Cambridge Analytica y trabajó con un académico en la Universidad de Cambridge para obtener los datos, asegurando que el sistema puede elaborar el perfil de votantes individuales para enviarles publicidad política personalizada.

Los más de 50 millones de perfiles representan cerca de un tercio de los usuarios activos de Facebook en Norteamérica y casi un cuarto de los votantes potenciales estadounidenses en aquel momento, según The Observer.

"Explotamos Facebook para cosechar millones de perfiles de personas y construir modelos para explotar lo que sabíamos sobre ellos y apuntar a sus demonios internos. Esa fue la base sobre la que se construyó toda la compañía", declaró Wylie.

La campaña de Trump contrató a Cambridge Analytica en junio de 2016 y le pagó más de 6,2 millones de dólares, según datos de la Comisión Electoral Federal. En su sitio web, la firma dice que "aportó a la campaña presidencial de Donald J. Trump la experiencia y el conocimiento que le ayudaron a ganar la Casa Blanca".

Un funcionario de la campaña de Trump rechazó la información y aseguró que solo se usó al Comité Nacional Republicano para sus datos de votantes. "Cualquier reclamo de que se usaron datos de votantes de otra fuente para apoyar la victoria en 2016 es falso", señaló a condición de que se respetara su anonimato.

(Reporte de David Brunnstrom en Washington; reporte adicional de Ismail Shakil en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)

