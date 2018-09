El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 29 de septiembre de 2018 18:29 29 de septiembre de 2018 - 18:29

Por David Brunnstrom y Michelle Nichols

NACIONES UNIDAS (Reuters) - El canciller de Corea del Norte dijo el sábado ante Naciones Unidas que las continuas sanciones están profundizando su desconfianza en Estados Unidos y que no hay forma de que su país renuncie unilateralmente a sus armas nucleares bajo tales circunstancias.

Ri Yong Ho dijo a la Asamblea General anual del organismo mundial que Corea del Norte tomó "medidas significativas de buena voluntad" el año pasado, como suspender los ensayos nucleares y de misiles balísticos intercontinentales y desmantelar de manera transparente los sitios donde se realizan pruebas nucleares.

"Sin embargo, no vemos ninguna respuesta consiguiente de Estados Unidos", destacó el canciller norcoreano. "Sin confianza en Estados Unidos no habrá confianza en nuestra seguridad nacional y en tales circunstancias no hay manera de que nos desarmemos unilateralmente primero".

Ri hizo referencia a una declaración conjunta emitida por Kim Jong Un y Donald Trump tras la primera cumbre entre un presidente estadounidense en funciones y un líder norcoreano realizada en Singapur el 12 de junio.

Kim prometió en esa ocasión trabajar hacia la "desnuclearización de la Península de Corea" mientras que Trump garantizó la seguridad de Corea del Norte.

La hermética nación asiática ha buscado poner punto final formalmente a la Guerra de Corea de 1950-1953, pero Estados Unidos ha dicho que Pyongyang debe abandonar primero su programa de armas nucleares. Washington también se ha resistido a los llamados para flexibilizar las duras sanciones internacionales contra Corea del Norte.

"Estados Unidos insiste en la 'desnuclearización primero' y aumenta el nivel de presión mediante sanciones para lograr su propósito de manera coercitiva. Incluso se opone a la 'declaración sobre el fin de la guerra'", dijo Ri.

"La percepción de que las sanciones nos pueden poner de rodillas es una utopía de personas que no saben sobre nosotros. Pero el problema es que las continuas sanciones están profundizando nuestra desconfianza", agregó.

Ri no hizo mención a los planes sobre una segunda cumbre entre Kim y Trump, algo que destacó el mandatario de Estados Unidos ante Naciones Unidas a principios de esta semana. En su lugar, el canciller norcoreano hizo alusión a las tres reuniones realizadas entre Kim y el líder surcoreano Moon Jae-in en los últimos cinco meses.

China y Rusia han dicho que el Consejo de Seguridad de la ONU debería recompensar a Pyongyang por las medidas tomadas tras la reunión entre Trump y Kim.

Sin embargo, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, dijo al Consejo de Seguridad de la ONU el jueves que "la aplicación de las sanciones del Consejo de Seguridad debe continuar enérgicamente y sin decaer hasta que nos demos cuenta de la desnuclearización total y definitiva".

El Consejo de Seguridad ha apoyado unánimemente las sanciones desde 2006 en un intento por ahogar la financiación de los programas de misiles balísticos y nucleares de Pyongyang.

