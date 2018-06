El líder norcoreano, Kim Jong Un, y el presidente chino, Xi Jinping, hacen un brindis en Pekín, China, en esta foto sin fecha publicada el 20 de junio del 2018 por la Agencia de Noticias Coreana de Corea del Norte. KCNA a través de REUTERS. ATENCIÓN EDITORES: ESTA IMAGEN HA SIDO PROPORCIONADA POR UNA TERCERA PARTE. REUTERS NO PUEDE VERIFICAR INDEPENDIENTEMENTE LA AUTENTICIDAD, CONTENIDO, UBICACIÓN O FECHA DE ESTA IMAGEN. NO PARA VENTAS A TERCEROS. SOLO PARA USO FUERA DE COREA DEL SUR. NO DISPONIBLE PARA VENTAS COMERCIALES O EDITORIALES EN COREA DEL SUR.

