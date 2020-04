FOTO DE ARCHIVO. Meghan Markle, duquesa de Sussex, aparece en una visita al Field of Remembrance de la Abadía de Westminster en Londres. Noviemnbtre, 2019. REUTERS/Hannah McKay

Por Michael Holden

LONDRES, 24 abr (Reuters) - Un tribunal superior de Londres realizó el viernes la primera audiencia en la corte por un caso de privacidad presentado por Meghan Markle, la duquesa de Sussex, contra un tabloide por publicar parte de una carta enviada a su padre.

Meghan, esposa del nieto de la reina Isabel II, el príncipe Enrique, demandó al grupo editorial Associated Newspapers por los artículos de su periódico Mail on Sunday publicados en febrero del año pasado, basados en una carta que ella le había enviado a su padre, Thomas Markle.

Los abogados de la duquesa dicen que su publicación hizo un mal uso de información privada y violó sus derechos de autor. Están buscando daños agravados del periódico.

Debido a las medidas de confinamiento dictadas en Gran Bretaña por el coronavirus, la audiencia del viernes se realizó por video, que el juez, Mark Warby, dijo que era una forma relativamente nueva de llevar esos casos.

"No es un juicio, no habrá testigos y no voy a dictar ningún veredicto sobre los hechos subyacentes", dijo Warby. La audiencia es una de las primeras etapas en la acción legal y aún debe fijarse una fecha para un juicio completo.

Meghan y Enrique, quienes están viviendo en el área de Los Ángeles, renunciaron a sus funciones reales a fines del mes pasado y seguirán parte de la audiencia de forma remota, dijo una fuente.

El abogado del periódico. Antony White, solicitó el viernes que se desestimara parte del reclamo de Meghan, argumentando que eran irrelevantes o inadmisibles, que no se presentaron adecuadamente o fueron desproporcionados para que el tribunal investigue.

El caso está centrado en artículos publicados en febrero de 2019 sobre la pelea entre Meghan y su padre surgida después de su deslumbrante boda con Enrique en mayo del año anterior.

Markle decidió no asistir días antes de la boda, después de someterse a una cirugía cardíaca y luego de difundirse noticias de que había realizado fotos con un paparazzi. Las especulaciones sobre su asistencia dominaron la preparación de la ceremonia.

Documentos presentados por los abogados de Markle esta semana acusaron al Mail y a otros tabloides de acosar, humillar y manipular a Markle y de contribuir a la pelea entre padre e hija.

(Editado en español por Lucila Sigal)

