Este contenido fue publicado el 14 de septiembre de 2018 10:14 14 de septiembre de 2018 - 10:14

Por Jonathan Allen

NUEVA YORK (Reuters) - El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, superó el jueves a la actriz y activista Cynthia Nixon en la carrera por la nominación demócrata a las elecciones de noviembre.

The New York Times y Associated Press dieron como ganador a Cuomo, quien tenía una ventaja de dos a uno frente a Nixon tras una amarga contienda en la que Cuomo gastó unos 18 millones de dólares. Más de 1,4 millones de personas votaron en las primarias, duplicando la cifra de 2014.

La victoria sitúa a Cuomo, quien aspira a su tercer mandato, como el favorito para las elecciones del 6 de noviembre contra el republicano Marc Molinaro.

Nixon se hizo famosa por su papel en la serie "Sex and the City" de HBO y aspiraba al cargo por primera vez. Considerada del ala más izquierdista, fue por detrás en las encuestas por más de 30 puntos durante toda la campaña.

"Nos enfrentamos a uno de los gobernadores más poderosos de América. No fue fácil", dijo Nixon, en declaraciones a sus seguidores en Brooklyn tras reconocer su derrota.

"Tuvimos que luchar sólo para estar en la papeleta. Tuvimos que luchar sólo para tener un debate. Empezamos sin nada, y ganamos cada voto", dijo.

Cuomo, de 60 años, controla la maquinaria estatal del partido y se aseguró los apoyos de los miembros del 'establishment' del partido. Se le consideraba potencialmente vulnerable después de que su exdirector de campaña y varios otros legisladores fueran condenados en un juicio por corrupción.

Sin embargo, Cuomo hizo campaña defendiendo sus esfuerzos para financiar la educación superior y destacó su apoyo al control de armas, el matrimonio homosexual y el permiso familiar remunerado, y se movió hacia la izquierda suavizando sus posiciones sobre temas como la legalización de la marihuana.

(Reporte de Jonathan Allen; información adicional de David Gaffen; Editado por Lisa Shumaker, Peter Cooney y Muralikumar Anantharamana; Traducido por Blanca Rodríguez)

