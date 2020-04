Por Paresh Dave

OAKLAND, California, 3 abr (Reuters) - Google, de Alphabet Inc, difundió gráficos que muestran cómo el coronavirus ha paralizado Italia, un país duramente afectado por la epidemia, vaciado las tiendas de alimentación de todo el mundo y provocado un fuerte descenso en la afluencia de público entre el Martes de Carnaval y el día de San Patricio.

El análisis de los datos de localización de miles de millones de teléfonos pertenecientes a usuarios de Google es el mayor conjunto de datos públicos disponible para ayudar a las autoridades sanitarias a evaluar si las personas están cumpliendo con las órdenes de confinarse en sus hogares y otras restricciones similares en todo el mundo para frenar el virus.

La empresa publicó informes de 131 países con gráficos que comparan el tráfico del 16 de febrero al 29 de marzo en tiendas minoristas, zonas de recreo, estaciones de tren y de autobús, tiendas de alimentación y lugares de trabajo con las cinco semanas anteriores.

Google dijo que publicaba dichos informes para evitar cualquier confusión sobre lo que proporcionaba a las autoridades, dado el debate mundial que ha surgido sobre el equilibrio entre un rastreo de localización que invade la privacidad y la necesidad de prevenir nuevos brotes.

Los datos a menudo se correlacionaban con la gravedad de los brotes y la dureza y amplitud de las órdenes impuestas por los gobiernos.

Italia y España, dos de los países más afectados, vieron cómo las visitas a comercios y establecimientos de ocio, como restaurantes o teatros, se desplomaban un 94%. Reino Unido, Francia y Filipinas registraron descensos de más del 80%, mientras que la India, que entró en una repentina cuarentena de 21 días el 25 de marzo, también mostró una notable reducción del 77%.

En Estados Unidos, donde las respuestas de los estados han variado mucho, y en Australia, donde el buen tiempo incitó inicialmente a muchas personas a ir a la playa antes de que se pusieran en marcha medidas de distanciamiento social, las caídas fueron menos pronunciadas, inferiores al 50%.

En cambio, en Japón y Suecia, donde las autoridades no han impuesto restricciones severas, las visitas a los comercios y zonas de ocio disminuyeron sólo en una cuarta parte aproximadamente. Mientras, en Corea del Sur, que ha logrado contener un gran brote mediante pruebas de detección en masa y el rastreo de personas, la disminución fue sólo del 19%.

Los datos también ponen de relieve algunos problemas a los que se han enfrentado las autoridades para mantener a las personas separadas. Las visitas a las tiendas de alimentación aumentaron en Singapur, el Reino Unido y en otros lugares a medida que se establecían restricciones al movimiento.

Las visitas a los parques se dispararon en marzo en algunos condados de la zona de la bahía de San Francisco que ya se encontraban bajo medidas de aislamiento en California, lo que obligó luego a las autoridades a clausurar estos lugares.

Los datos también subrayan cómo ha cambiado el estado de ánimo de la gente en todo el mundo. En Nueva Orleans, durante las celebraciones anuales del Martes de Carnaval del 16 al 25 de febrero, que a posteriori fueron criticadas por ayudar a propagar el virus, se registraron aumentos fuera de lo normal en el tráfico en estaciones, parques y las empresas. [nL1N2BI20G]

Pero tres semanas después, en Dublín, corazón de las celebraciones de las fiestas de San Patricio, el tráfico se redujo en las tiendas y zonas de ocio, ya que el país ya había ordenado la cancelación de grandes eventos. [nL8N2BA6KH]

Dentro de los países, hubo grandes diferencias de comportamiento entre regiones. En California, que fue la primera en los EEUU con confinamiento estatal, se redujeron a la mitad las visitas a lugares de venta al público y de ocio. En el estado de Nueva York, el descenso de dichas visitas fue gradual, mientras las autoridades esperaban para imponer restricciones más estrictas, aunque finalmente cayeron un 62%.

Por el contrario, Arkansas, uno de los pocos estados sin un confinamiento radical, tuvo el menor descenso con un 29%.

El coronavirus ha infectado a más de un millón de personas en todo el mundo y el COVID-19, la enfermedad respiratoria que causa el virus, ha matado a 52.000, según un recuento de Reuters.

No hubo informes para China e Irán, donde los servicios de Google están bloqueados.

PROTEGER LA PRIVACIDAD Los datos de los informes de Google provienen de los usuarios que habilitaron la función "Historial de ubicación" de Google en sus dispositivos. La compañía dijo que adoptó medidas técnicas para asegurar que ningún individuo pudiera ser identificado a través de los nuevos informes.

"Estos informes se han desarrollado para ser útiles al tiempo que se adhieren a nuestros estrictos protocolos y políticas de privacidad", escribieron en un blog la Dra. Karen DeSalvo, directora de salud de Google Health y Jen Fitzpatrick, vicepresidente senior de Google Geo.

China, Singapur, Corea del Sur y otros países han pedido a los residentes que usen aplicaciones y otras tecnologías para rastrear su cumplimiento de las cuarentenas, pero activistas por la privacidad argumentan que tales medidas pueden comprometer las libertades individuales.

Los especialistas en enfermedades infecciosas han dicho que analizar movimientos por grupos por edad, ingresos y otros datos demográficos podría ayudar a dar forma a los avisos al público.

Google, que deduce datos demográficos del uso de Internet de los usuarios, así como algunos datos que se dan al suscribirse a los servicios de Google, dijo que no estaba registrando información demográfica. Sin embargo, la compañía añadió que estaba abierta a incluir información adicional, así como a más países en los informes de seguimiento.

Google dijo que las consultas con representantes de Estados Unidos y de la Organización Mundial de la Salud ayudaron a informar de los datos que se han compartido.

La empresa se negó a comentar si había recibido alguna solicitud legal para compartir datos más detallados que ayudaran a los esfuerzos para hacer frente a la pandemia.

Facebook Inc, que al igual que Google tiene miles de millones de usuarios, ha compartido datos de localización con investigadores no gubernamentales que están produciendo informes similares para las autoridades de varios países. Pero el gigante de las redes sociales todavía no ha publicado ningún dato. [nL1N2BJ3JW]

QUÉ DICE EL INFORME SOBRE ESPAÑA

El informe de Google muestra que en España, en estado de confinamiento parcial desde el 14 de marzo, la presencia de personas en lugares de ocio, como restaurantes, cafeterías, museos y librerías disminuyó un 94% en el periodo contemplado en comparación con las cinco semanas anteriores.

El tráfico en mercados, farmacias, tiendas de alimentación y droguerías cayó un 76%, mientras que la presencia en parques, playas, plazas y espacios de recreo como parques descendió un 89%. El porcentaje también es similar para el caso de las estaciones de metro, autobús y trenes, con una bajada del 88%.

En su informe, Google destaca que a finales de marzo los movimientos hacia zonas de trabajo fue un 64% inferior. Por el contrario, la estancia en residencias u hogares aumentó en un 22%.

(Información de Paresh Dave; información adicional de Douglas Busvine en Berlin y Jonathan Weber, Miyoung Kim y Sayantani Ghosh en Singapur; editado por Edwina Gibbs; traducido por Andrea Ariet en la redacción de Gdansk)

