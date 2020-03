13 mar (Reuters) - Esto es lo que se necesita saber sobre la epidemia de coronavirus hoy:

EXÁMENES DE CORONAVIRUS A GRAN ESCALA

"Examina y encontrarás" es el mantra de los epidemiólogos que abordan el nuevo coronavirus: la única pregunta es cómo las autoridades de salud pública hacen frente a todos los casos confirmados que surgen. No obstante, los legisladores demócratas de Estados Unidos insisten en que para aprobar el paquete de asistencia financiera en el Congreso primero se debe alentar a todos los estadounidenses a que se sometan a pruebas.

El presidente Donald Trump -un republicano- tuiteó anteriormente que las pruebas de coronavirus en Estados Unidos se realizarán pronto a gran escala, pero no proporcionó ningún detalle sobre cómo se lograría eso. El acuerdo entre republicanos y demócratas sobre el plan de ayuda federal podría revelarse finalmente el jueves.

MANTÉN LA CALMA Y SIGUE ADELANTE

El Gobierno del primer ministro británico, Boris Johnson, enfrenta una avalancha de críticas internas sobre su estrategia ante el coronavirus, que hasta el momento ha evitado las medidas de distanciamiento social -cierre de escuelas, prohibición de grandes aglomeraciones y acciones similares- que ahora prevalecen en gran parte de Europa continental.

La lógica británica, basada en los hallazgos de la investigación conductual, es que el tiempo lo es todo: si se apresura demasiado con los bloqueos, la gente se harta y los rompe. Algunos comentaristas han comparado el mensaje con los estoicos carteles de "Keep Calm and Carry On" ("Mantén la calma y sigue adelante") que aparecieron en el país durante la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, eso no impide que muchos británicos se sometan a una cuarentena por sí mismos. Ahora somos testigos de la acumulación de bienes y de autopistas y transporte público vacíos. Alimentos como las pastas, comida congelada y la harina, además de productos como el papel higiénico, están desapareciendo de los estantes de supermercados.

TEMOR, PÁNICO Y EXPECTATIVAS DE LOS MERCADOS

Los mercados financieros ahora parecen tomar consuelo en la esperanza de más estímulos económicos después de sumergirse en la desesperación a inicios de esta semana. El índice de referencia de las bolsas europeas ganaba un modesto 2,6% el viernes tras el desplome de 12% el jueves, que borró más de 1.000 millones de dólares en valor de mercado de las empresas europeas y sumió a las acciones globales en una marcada tendencia bajista.

"Hay una sensación de miedo y pánico", dijo James Tao de la correduría Commsec con sede en Sídney.

La expectativa ahora es que los gobiernos tomen medidas de emergencia, incluido el aumento de la liquidez, después de que la Reserva Federal inyectó 500.000 millones de dólares al sistema bancario de Estados Unidos. El banco central de Australia hizo lo mismo el viernes, inyectando 5.520 millones de dólares al mercado monetario.

LA PROPAGACIÓN

Ahora hay casi 135.000 casos confirmados en el mundo y más de 4.900 muertes por coronavirus registradas en 125 países y regiones, según un recuento de Reuters al viernes. Los expertos dicen que muchos más casos no se reportan ni detectan.

La ciudad china de Wuhan, la zona cero del brote de coronavirus, reportó cinco nuevos casos el viernes, el segundo día consecutivo en que el recuento ha sido inferior a 10, mientras que no se informaron infecciones de transmisión local en el resto del país.

(Compilado por Mark John. Editado en español por Marion Giraldo)

