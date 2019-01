Demócratas de la Cámara baja desafían a Trump a que termine cierre Gobierno EEUU

Por Amanda Becker y Richard Cowan

WASHINGTON (Reuters) - Los demócratas aprobaron el jueves en la Cámara de Representantes una legislación que pondría fin a un cierre parcial del Gobierno que se extiende por 13 días, e ignoraron la demanda del presidente Donald Trump de 5.000 millones de dólares para la construcción de un muro fronterizo.

La Casa Blanca emitió el jueves una amenaza de veto contra las dos partes de esa legislación, pero eso no disuadió a los demócratas de la Cámara baja.

El jueves fue el primer día en que el Gobierno se enfrentó a un Congreso dividido en Washington desde que Trump asumió el cargo en enero de 2017, ya que los demócratas le arrebataron en las últimas elecciones el control de la Cámara de Representantes a los republicanos, que conservaron su mayoría en el Senado.

El Congreso comenzó a sesionar con alrededor de una cuarta parte del Gobierno federal cerrado, lo que afecta a 800.000 empleados, una paralización provocada por la demanda de Trump de fondos para levantar un muro a lo largo de la frontera con México, algo que ha sido rechazado por los demócratas.

La Cámara de Representantes eligió más temprano a Nancy Pelosi como su nueva presidenta. La legisladora liberal por San Francisco asume de esta forma por segunda vez uno de los cargos más poderosos de Washington.

El paquete demócrata, dividido en dos partes, incluye un proyecto de ley para financiar el Departamento de Seguridad Nacional en los niveles actuales hasta el 8 de febrero, lo que destinaría 1.300 millones de dólares para vallas fronterizas y 300 millones para otros artículos de seguridad.

La segunda parte financiaría a las otras agencias federales que ahora no cuentan con fondos -incluidos los Departamentos de Agricultura, Interior, Transporte, Comercio y Justicia- hasta el 30 de septiembre, el final del actual año fiscal.

"No vamos a hacer un muro. No tiene nada que ver con la política. Tiene que ver con que un muro es una inmoralidad entre los países. Es una vieja forma de pensar. No es rentable", dijo Pelosi a los periodistas el jueves.

El jueves, Trump hizo una aparición inesperada en la sala de sesiones informativas de la Casa Blanca para presentar su argumento a favor del muro fronterizo, acompañado por miembros de un sindicato que representa a agentes de la patrulla fronteriza que lo respaldaron en las elecciones del 2016.

Felicitó a Pelosi por su elección como presidenta de la Cámara de Representantes y dijo: "Espero que podamos trabajar juntos". "El muro, pueden llamarlo barrera, pueden llamarlo como quieran, pero esencialmente necesitamos protección en nuestro país", dijo Trump a los periodistas, sin responder preguntas.

El líder de la mayoría del Senado, el republicano Mitch McConnell, dijo que la legislación demócrata no tiene futuro en el Senado y la calificó de "teatro político, no legislación productiva". "No perdamos el tiempo", sostuvo en el Senado antes de señalar que esa cámara no aprobará ninguna propuesta que no tenga opciones de ser ratificada por Trump.

(Reporte de Richard Cowan, Ginger Gibson y Amanda Becker; Reporte adicional de Lisa Lambert, Susan Cornwell y Susan Heavey; Escrito por Will Dunham. Editado en español por Rodrigo Charme, Javier Leira y Carlos Aliaga)

