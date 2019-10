Por Trevor Hunnicutt y Jarrett Renshaw

WESTERVILLE, EEUU, 16 oct (Reuters) - Los aspirantes demócratas a la presidencia tenían previsto retornar el miércoles a la campaña electoral estadounidense, tras un debate en el que se sucedieron los ataques contra la senadora progresista Elizabeth Warren y quedaron en evidencia las divisiones en asuntos como la salud y los impuestos.

Warren subió el mes pasado en los sondeos hasta un empate virtual con el exvicepresidente Joe Biden en lo más alto de la competencia demócrata, mientras mayoría de los demás aspirantes se enfrenta al desafío de intentar destacarse.

La carrera para elegir al candidato que retará al presidente Donald Trump en noviembre de 2020 tendrá su primera parada en Iowa, estado que celebrará sus primarias el 3 de febrero. Eso da a los candidatos menos de cuatro meses para convencer a los votantes de que son los mejores preparados para ser el próximo inquilino de la Casa Blanca.

Muchos de los aspirantes luchan también para clasificarse para el próximo debate demócrata en Georgia en noviembre, cuando los criterios de encuestas y recaudación de fondos serán incluso más severos. Hasta la fecha solo califican ocho.

En el debate del martes, los moderados Pete Buttigieg, alcalde de South Bend, Indiana, y la senadora Amy Klobuchar cargaron de forma agresiva contra Warren para que explicara cómo pagará sus ambiciosas propuestas, incluido su plan "Medicare for All" ("Medicare para Todos"), y cuánto costarán.

El debate celebrado en el estratégico estado de Ohio llegó en un momento de gran importancia en la campaña, ya que la otrora sólida ventaja de Biden en las encuestas fue recortada por Warren, una líder del movimiento progresista del partido que lleva mejorando de forma sostenida en los dos últimos meses.

Warren se mantuvo en calma pese a los ataques, ofreciendo sus propuestas para poner fin a la inequidad en los ingresos y nivelar la cancha de juego económica para los trabajadores.

No respondió de forma directa a las preguntas sobre si subirá los impuestos para financiar sus planes de salud, pero sí dijo que no firmaría leyes que no reduzcan los costos sanitarios para las familias de clase media.

"He dejado claro cuáles son mis principios y esos son que los costos subirán para los ricos y las grandes corporaciones y bajarán para las familias trabajadoras de clase media", comentó.

El senador Bernie Sanders, que apadrinó una ley en el Senado para crear un plan de "Medicare for All", indicó que le parece "apropiado reconocer que los impuestos subirían" con la propuesta.

El debate marcó el regreso de Sanders, el candidato de más edad con 78 años, que sufrió un ataque al corazón hace dos semanas y se estuvo recuperando en su casa de Vermont después de que le implantaron dos stents en una arteria bloqueada.

(Escrito por John Whitesides; editado en español por Carlos Serrano)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram Síganos en Instagram