Por Amanda Becker, David Morgan y Lawrence Hurley

WASHINGTON (Reuters) - Un dramático pedido del senador republicano Jeff Flake el viernes llevó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a ordenar al FBI que investigue a su candidato a la Corte Suprema Brett Kavanaugh por acusaciones de mala conducta sexual, que han puesto en duda sus posibilidades de ser confirmado como juez.

Con los ánimos caldeados de republicanos y demócratas, la Comisión de Justicia del Senado de mayoría oficialista aprobó la nominación de Kavanaugh y la envió a votación del Senado, con el voto decisivo de Flake.

Pero Flake, un republicano moderado, solo votó tras pedir a la comisión que solicite a Trump una investigación del FBI sobre las explosivas acusaciones contra Kavanaugh y retrasar el voto final de confirmación hasta una semana para permitir que la investigación siga su curso. Trump accedió a la solicitud.

La comisión se reunió la mañana siguiente a una conmovedora y emotiva audiencia sobre acusaciones de conducta sexual indebida contra Kavanaugh de parte de la profesora universitaria Christine Blasey Ford. El nominado negó la acusación.

Cuando la comisión compuesta por 11 republicanos y 10 demócratas votó, algunos demócratas abandonaron la sala en señal de protesta.

No estaba claro si los republicanos tienen los votos para confirmar a Kavanaugh en el pleno del Senado. Los republicanos tienen una exigua mayoría de 51-49, por lo que lo que digan las senadoras republicanas moderadas Lisa Murkowski y Susan Collins será determinante.

En un comunicado emitido por la Casa Blanca, Kavanaugh dijo que cooperaría con el FBI.

"A lo largo de este proceso, el FBI me entrevistó, respondí varias llamadas para pedir 'antecedentes' directamente del Senado y ayer (jueves) respondí preguntas bajo juramento sobre todos los temas que los senadores y sus abogados me preguntaron. He hecho todo lo que han solicitado y seguiremos cooperando", dijo Kavanaugh.

Los demócratas, que se han opuesto al nombramiento de Kavanaugh desde el principio, habían pedido la investigación del FBI, pero Trump y los republicanos se opusieron.

"He ordenado al FBI que realice una investigación complementaria para actualizar el expediente del juez Kavanaugh. Tal como lo solicitó el Senado, esta actualización debe ser de alcance limitado y debe completarse en menos de una semana", dijo Trump el viernes en un comunicado.

(Reporte de Richard Cowan y David Morgan; editado en español por Silene Ramírez y Javier López de Lérida)

