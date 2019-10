Por Andy Sullivan

WASHINGTON, 7 oct (Reuters) - Un desfile de diplomáticos estadounidenses se dirigirá al Capitolio para prestar declaración a puerta cerrada esta semana, mientras los demócratas construyen el caso para un proceso de destitución del presidente Donald Trump, al tiempo que la Casa Blanca considera formas de frenarlo.

Las declaraciones podrían dar pábulo a la campaña de "impeachment" de los demócratas. Las acusaciones se basan en las alegaciones de un informante que indicaría que Trump aprovechó 400 millones de dólares en ayudas para asegurar una promesa del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy de investigar a su rival político Joe Biden, y a su hijo Hunter, que formaba parte de la junta directiva de una compañía energética ucraniana.

Trump ha negado haber cometido irregularidades y ha criticado la investigación.

Entre los que deben testificar se encuentran: Gordon Sondland, embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea que participó en los esfuerzos para que Ucrania abriera las investigaciones, y Masha Yovanovitch, que fue retirada abruptamente de su puesto como embajadora de Estados Unidos en Ucrania en mayo, después de que los partidarios de Trump cuestionaran su lealtad al presidente.

La Casa Blanca podría decirle formalmente a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que ignorará las demandas de documentos realizadas por parlamentarios hasta que la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, celebre una votación para aprobar formalmente la investigación del juicio político.

Pelosi dice que no se necesita una votación, pero los demócratas dicen que la sacaría adelante si se celebrara, aunque se espera que muy pocos republicanos se pongan del lado de la mayoría demócrata en esta cámara. El Congreso regresa a Washington el 15 de octubre después de un receso de dos semanas.

"No me cabe duda alguna de que (Pelosi) obtendría los votos", dijo el domingo el representante demócrata Jim Himes en "Face the Nation", un programa de la CBS.

La investigación del juicio político podría llevar a la aprobación por la Cámara de Representantes de cargos formales contra Trump.

Posteriormente, se llevaría a cabo un juicio sobre si destituirlo del cargo en el Senado, controlado por los republicanos, pero pocos republicanos han roto filas con Trump hasta ahora por pedir a Ucrania y China que inicien investigaciones sobre Biden, exvicepresidente y principal candidato de las primarias demócratas para enfrentarse a Trump en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020.

(Información de Andy Sullivan; información adicional de Steve Holland; editado por Peter Cooney; traducido por Andrea Ariet en la redacción de Gdansk)

