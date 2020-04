MATERIAL SENSIBLE. ESTA IMAGEN PODRÍA OFENDER O MOLESTAR. Una mujer mira el cadáver de su madre siendo introducido a un ataúd tras fallecer en su casa durante el brote de coronavirus en Guayaquil, Ecuador. 31 marzo 2020. REUTERS/Vicente Gaibor del Pino. NO VENTAS. NO ARCHIVOS.

