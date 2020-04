QUITO, 23 abr (Reuters) - Ecuador sumó casi 11.000 nuevos casos de contagios de coronavirus el jueves luego de que se entregaran los resultados de miles de pruebas represadas y comenzó con un procedimiento de autopsia verbal para identificar la causa de muertes registradas en medio de la pandemia, dijo el jueves un funcionario.

El país andino reportó oficialmente 11.183 casos de contagios, de los cuales 560 fallecieron y otros 1.028 se registraron como probables muertos por COVID-19.

Pero el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, dijo a periodistas que se debe sumar otros 10.977 casos positivos, que resultaron de miles de pruebas rezagadas y que fueron procesadas gracias a la instalación de un nuevo equipo, pero que aún no se reflejan en los registros oficiales.

"Es obvio que cuando hay más casos que han sido testeados, pues más va a subir el número de positivos, pero también hay que contrarrestar con los descartados", dijo.

En Ecuador los resultados de una prueba para el coronavirus tardaban hasta una semana. Unas 23.856 pruebas aún no conocían sus resultados en todo el país, según datos del ministro.

Zevallos dijo además que están aplicando una autopsia verbal para poder transparentar las cifras de muertes en medio de la pandemia, que ha golpeado con fuerza al país petrolero y ha colpasado el sistema de salud pública y los servicios mortuorios.

La medida se adopta debido a una gran parte de las muertes reportadas en el país petrolero no han podido ser vinculadas con el brote, especialmente en la ciudad de Guayaquil, la más afectada con la enfermedad, debido a que no se aplicaron pruebas o no se tuvieron los resultados antes del fallecimiento.

"Hay una serie de preguntas que se hacen de manera sistemática a los deudos (familiares de los muertos) y que aportan el conocimiento para saber que si los casos sospechosos que no tenían prueba positiva, se pueden clasificar ese fallecimiento", añadió Zevallos.

El Gobierno reconoció la semana pasada que en los primeros 15 días de abril, se registraron unas 6.703 muertes en la provincia del Guayas, donde se ubica Guayaquil, por diferentes causas, entre ellas por el virus.

El número de muertes mensuales en Guayas antes de la pandemia eran menos de 2.000 personas, según datos del Registro Civil, entidad donde se inscriben las defunciones del país.

Otras provincias cercanas a Guayas también están registrando un rápido crecimiento en el número de fallecidos, según los alcaldes locales, pero el Gobierno no ha podido atribuir todas esas muertes al brote de la enfermedad.

(Reporte de Alexandra Valencia en Quito y Yruy García en Guayaquil. Editado por Rodrigo Charme)

