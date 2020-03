Por Brad Brooks y David Shepardson

1 mar (Reuters) - Responsables de salud del estado de Washington dijeron a finales del domingo que un residente de un asilo de ancianos había muerto tras contraer el coronavirus, mientras que el gobernador de Nueva York confirmó el primer caso positivo de su estado, a medida que el virus se desplaza fuera de su base inicial en la costa oeste.

El coronavirus, que surgió en China a finales del año pasado, ha hecho estragos en los mercados financieros al extenderse rápidamente por todo el mundo. Todo hace indicar que los casos en Estados Unidos repuntarán, en parte debido a la realización de más pruebas para confirmar casos.

El domingo pasado Florida declaró una emergencia de salud pública al confirmar sus dos primeros casos.

Representantes de la administración Trump trabajaron el domingo para calmar los nervios y alejar los temores de que una recesión global se avecinaba, argumentando que la población y los medios de comunicación estaban reaccionando exageradamente y diciendo que las bolsas se recuperarían porque los fundamentos económicos de los Estados Unidos eran sólidos.

El número total de casos confirmados en Estados Unidos es superior a 75, y se han notificado dos muertes, ambas en el estado de Washington. A nivel mundial ha habido más de 87.000 casos y casi 3.000 muertes en 60 países, según la Organización Mundial de la Salud.

En Estados Unidos hay un grupo de casos centrados en una residencia de ancianos cerca de Seattle.

El departamento de salud pública del condado de King y Seattle confirmó a finales del domingo que un hombre de unos 70 años que era residente del centro LifeCare en Kirkland y tenía el coronavirus había muerto el día anterior.

El sábado, el departamento había informado de la primera muerte de un paciente con coronavirus en Estados Unidos, un hombre de 50 años que vivía en Kirkland, la misma ciudad donde se encuentra el hogar de ancianos. Seis de los 10 casos de coronavirus confirmados en el estado de Washington han sido residentes o trabajadores de LifeCare.

Las autoridades estatales dijeron que otros 27 residentes de la residencia de ancianos y 25 miembros del personal estaban presentando síntomas del virus, que pueden ser similares a los de la gripe común.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, confirmó en Twitter el primer caso de coronavirus de su estado, una mujer de unos 30 años que contrajo el virus durante un viaje reciente a Irán y que ahora estaba en cuarentena en su casa.

"La paciente tiene síntomas respiratorios, pero no está en una condición seria y ha estado en una situación controlada desde que llegó a Nueva York", dijo Cuomo.

Los mercados bursátiles se desplomaron la semana pasada, y un índice de las bolsas mundiales registró su mayor caída semanal desde la crisis financiera de 2008, al tiempo que se evaporaban 5 billones de dólares en el valor de las acciones en todo el mundo.

El domingo se canceló una conferencia sobre energía en Houston que iba a reunir a ministros de petróleo y empresas de energía, y los organizadores de CERAWeek señalaron que los controles sanitarios en las fronteras se estaban volviendo más restrictivos y que las empresas habían empezado a prohibir los viajes no esenciales para proteger a los trabajadores.

Una conferencia sobre economía mundial con el papa Francisco que se celebrará en Italia a finales de este mes también fue cancelada.

"ESTAMOS PREPARADOS"

Trump dijo el domingo que los viajeros con destino a Estados Unidos procedentes de países con alto riesgo de coronavirus serían examinados antes de embarcar y a su llegada, sin especificar qué países.

Delta Air Lines Inc dijo el domingo que suspendía hasta mayo los vuelos a Milán en el norte de Italia, donde se han reportado la mayoría de los casos de coronavirus de ese país. Los vuelos continuarán hacia Roma. American Airlines Group Inc anunció una medida similar a última hora del sábado.

Estados Unidos tienen 75.000 unidades de pruebas para el coronavirus y ampliarán ese número "radicalmente" en las próximas semanas, dijo el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Alex Azar, en el programa "This Week" de la cadena ABC el domingo.

El vicepresidente Mike Pence, nombrado la semana pasada para dirigir la respuesta de la Casa Blanca al coronavirus, dijo que el Gobierno había contratado a 3M Co para producir 35 millones de máscaras respiratorias adicionales al mes. Instó a los estadounidenses a no comprar las máscaras, que dijo que solo las necesitaban los trabajadores de la salud. Honeywell International Inc. Es el otro gran productor de mascarillas de Estados Unidos.

También le dijo a Fox News que los ensayos clínicos de una vacuna contra el coronavirus comenzarían en seis semanas, pero que probablemente no haya una vacuna disponible esta temporada.

Los demócratas, que aspiran a echar a Trump de la presidencia en las elecciones del 3 de noviembre, han criticado a la Administración por restar importancia a la crisis y no prepararse para la propagación de la enfermedad en Estados Unidos.

Pence dijo que los estadounidenses deberían prepararse para más casos pero que la "gran mayoría" de los que contrajeron la enfermedad se recuperaría.

"A excepción de las áreas donde hay individuos que han sido infectados con el coronavirus, la gente necesita entender que para el estadounidense promedio, el riesgo sigue siendo bajo. Estamos preparados", dijo Pence al programa "Meet the Press" de la NBC.

(Información de Brad Brooks en Austin, Texas; David Shepardson y Andrea Shalal en Washington; y Rich McKay en Atlanta; traducido por Tomás Cobos)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram Síganos en Instagram