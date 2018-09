El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 24 de septiembre de 2018 5:52 24 de septiembre de 2018 - 05:52

Por Se Young Lee

PEKÍN (Reuters) - Estados Unidos y China se impusieron nuevos aranceles el lunes, y las mayores economías del mundo no mostraron señales de dar marcha atrás en una creciente disputa comercial que ha sacudido a los mercados financieros.

Los aranceles de Estados Unidos sobre productos chinos por valor de 200.000 millones de dólares y las tarifas de represalia sobre productos estadounidenses por valor de 60.000 millones de dólares entraron en vigencia a partir de las 0401 GMT.

Los dos países ya se habían aplicado aranceles sobre productos por valor de 50.000 millones de dólares previamente este año.

Entre los productos chinos sometidos a los nuevos aranceles estadounidenses se incluyen desde aspiradoras a dispositivos conectados a Internet, mientras que entre los productos estadounidenses bajo las nuevas tarifas de Pekín se encuentran el gas natural licuado y ciertos tipos de aviones.

El consejo estatal de China publicará a las 13.00 hora local (0500 GMT) un libro blanco sobre las fricciones comerciales con Estados Unidos, reportó la agencia oficial de noticias Xinhua, sin dar más detalles.

Aunque un funcionario de alto rango de la Casa Blanca dijo la semana pasada que Estados Unidos continuará involucrando a China en un "camino positivo hacia adelante", ninguna de las partes ha señalado su disposición a un compromiso.

El funcionario estadounidense dijo el viernes que no había una fecha establecida para la próxima ronda de conversaciones. El Wall Street Journal reportó que China, que acusó a Washington de ser poco sincero en las negociaciones comerciales, decidió no enviar al viceprimer ministro Liu He a Washington esta semana.

Los economistas advierten que una disputa prolongada en última instancia obstaculizará el crecimiento no solo en Estados Unidos y China, sino en la economía global más amplia.

(Reporte de Se Young Lee. Editado en español por Carlos Aliaga)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en español en Facebook Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook swissinfo.ch en español Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook