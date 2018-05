El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 30 de mayo de 2018 16:36 30 de mayo de 2018 - 16:36

Por Philip Blenkinsop y Michel Rose

PARÍS, 30 mayo (Reuters) - Estados Unidos y la Unión Europea podrían negociar un acuerdo comercial a pesar de la imposición de Washington de aranceles a las importaciones de acero y aluminio provenientes del bloque, dijo el miércoles el secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross.

Los líderes de la UE acordaron previamente este mes abrir el debate sobre el acceso de los productos estadounidenses a su mercado, pero sólo si Washington garantiza al bloque una exención permanente de los aranceles. La UE actualmente tiene una exención temporal, que expira el viernes.

"Puede haber negociaciones con o sin aranceles vigentes. La UE nos aplica a nosotros muchas tarifas. No es que no podamos hablar sólo porque hay aranceles", dijo Ross ante un panel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con sede en París.

El enviado estadounidense dijo que China era un buen ejemplo de este punto, ya que el gigante asiático acordó negociar con Washington pese a los aranceles que la mayor economía del mundo impuso a ciertas exportaciones de Pekín desde marzo.

"China no ha usado eso como una excusa para no negociar", dijo Ross. "Es sólo la UE la que insiste en que no podemos negociar si hay aranceles", agregó.

El secretario de Comercio no aclaró si Estados Unidos seguirá aplicando las tarifas a los metales de la UE. La comisaria de Comercio europea, Cecilia Malmstrom, dijo el martes que esperaba algunas medidas de Estados Unidos para limitar las exportaciones del bloque.

Un asesor de la presidencia francesa dijo que "nada muy positivo" había surgido de los recientes esfuerzos por detener los aranceles de Washington y agregó: "Si esa es la decisión estadounidense, la respuesta europea será firme", mencionando medidas de represalia sobre algunos productos norteamericanos.

Ross, quien se reunirá con Malmstrom más tarde el miércoles, dijo que la UE había mostrado escaso interés en mantener negociaciones comerciales serias con Estados Unidos hasta que apareció la amenaza de los aranceles.

El bloque de 28 miembros archivó conversaciones sobre un ambicioso acuerdo comercial con Estados Unidos después de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales del 2016.

