15 may (Reuters) - El capitán del Watford, Troy Deeney, asegura que antepondrá la salud de su familia al fútbol y ha manifestado su preocupación por los planes de la Premier League para reiniciar la campaña interrumpida por la epidemia de COVID-19.

El jugador de 31 años participó esta semana en una conferencia telefónica con la Asociación de Futbolistas Profesionales, los jefes de la Premier League y el Gobierno sobre las medidas de seguridad en torno al Proyecto Reinicio, que prevé la vuelta a la competición en junio.

Estos planes recibieron el jueves un espaldarazo al decir el secretario de Cultura y Deportes de Reino Unido, Oliver Dowden, que el Gobierno iba a "abrir la puerta" a que el fútbol volviera el próximo mes, pero Deeney dijo que estaba en contra de un rápido reinicio.

"Ni siquiera estoy hablando de fútbol en este momento... estoy hablando de la salud de mi familia. Si siento que no me permite cuidar a mi familia, entonces no lo haré. No voy a poner a mi familia en riesgo", dijo Deeney en Instagram.

"¿Qué van a hacer, quitarme dinero? Ya he estado sin dinero antes, así que no me preocupa".

"Están diciendo que no se jugarán partidos con público hasta 2021. Entonces, si no es lo suficientemente seguro para que los aficionados puedan estar en el estadio, ¿por qué va a serlo para los jugadores?".

Más de 33.000 personas han muerto en el Reino Unido debido al virus.

(Información de Shrivathsa Sridhar en Bengaluru; editado por Peter Rutherford; traducido por Tomás Cobos)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenido externo Vivir y trabajar en la montaña gracias a Internet