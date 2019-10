Tim Morrison, el principal especialista ruso en el Consejo de Seguridad Nacional de Trump, llega para testificar como parte de la investigación de juicio político de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sobre el presidente Trump, liderado por los Comités de Inteligencia, Asuntos Exteriores y Supervisión y Reforma de la Cámara en Capitolio en Washington. 31 de octubre de 2019. REUTERS/Tom Brenner. Timothy Morrison, special assistant to the President and senior director for Europe and Russia at the National Security Council, arrives to testify as part of the U.S. House of Representatives impeachment inquiry into U.S. President Trump led by the House Intelligence, House Foreign Affairs and House Oversight and Reform Committees on Capitol Hill in Washington, U.S., October 31, 2019.

