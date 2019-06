Por Ann Saphir y Howard Schneider

SAN FRANCISCO/WASHINGTON (Reuters) - Mientras las autoridades de la Reserva Federal evalúan cómo minimizar el impacto de su "diagrama de puntos" trimestral sobre tasas de interés sin eliminarlo por completo, algunos buscan una solución de consenso: retrasarlo para reducir la posibilidad de que sea tratado como un anticipo de hacia dónde va su política.

La Fed publica cuatro veces al año un gráfico que refleja de forma anónima proyecciones individuales de los responsables de política para los años siguientes. Se publica junto con el comunicado de política monetaria de la entidad, que es más matizado y resulta muchas veces superado por el diagrama de puntos.

La idea de introducir cambios llega en medio de una amplia discusión sobre las comunicaciones dentro de la Fed y es poco probable que se llegue a una resolución hasta el próximo año.

El próximo diagrama se publicará al final de la reunión de la Fed del 18-19 de junio, en la que se cree que el banco central mantendrá sin cambios las tasas, aunque reconocerá las adversidades generadas por las crecientes tensiones comerciales.

La duda es cómo reflejará el gráfico esa realidad.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha manifestado una preocupación cada vez más grande por la influencia desproporcionada que tienen los puntos en operadores e inversores, quienes lo usan como una especie de pronóstico de la política de la entidad.

Esa nunca fue la intención de los funcionarios para la recopilación de 17 ideas diferentes sobre la senda adecuada para las tasas, que debe ser distinta del panorama colectivo reflejado en los comunicados posteriores a las reuniones de la institución.

"El problema con el gráfico de puntos es que se publica junto con el comunicado", dijo la semana pasada el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, durante un foro sobre estrategia y comunicaciones de política monetaria.

Eso crea una "encrucijada" para Powell, indicó Bullard.

"Si se publicara en otro momento, tal vez se mantendría la transparencia, pero se reduciría la encrucijada y (se mantendría) el enfoque en el comunicado del comité, que es realmente lo que decidió", afirmó.

Bullard no oculta su rechazo al diagrama de puntos, pero la semana pasada dijo que no estaba seguro de cuánto apoyo tiene la idea de un retraso entre sus colegas. La Fed rara vez hace cambios sin meses, si no años, de debate.

El vicepresidente de la institución, Richard Clarida, encabeza un subcomité para buscar formas de mejorar las comunicaciones en torno al diagrama de puntos, de acuerdo con las minutas de la reunión de marzo de la Fed.

En un documento sobre comunicaciones encargado por Clarida para la conferencia celebrada la semana pasada por la Fed en Chicago, Stephen Cecchetti, profesor de economía de la Brandeis University, abogó una publicación más rápida del contexto en torno al diagrama, en vez de retrasarlo.

Actualmente, los detalles sobre las bandas de incertidumbre se publican tres semanas después del hecho, junto a las minutas de la reunión de política; una matriz que relaciona de forma anónima el pronóstico económico de cada autoridad con su proyección de tasa correlativa toma cinco años; mientras que se necesitan diez años para tener claridad absoluta sobre a quién pertenece cada punto.

Un retraso en la publicación del gráfico, aunque sea solo de tres semanas, sería "desafortunado" y "reduciría drásticamente el contenido informativo de lo que se está produciendo en el momento de la reunión", dijo Cecchetti a Reuters.

NO ES UN MAPA, PERO LO PARECE

El gráfico, que nunca pretendió ser una previsión de consenso de la Fed, se publicó por primera vez en 2012 y se convirtió rápidamente en un pilar de los esfuerzos de la Fed por mantener la política expansiva, porque mostraba claramente que las autoridades monetarias acordaron que las tasas deberían mantenerse bajas por un tiempo.

No obstante, más recientemente ha sido una fuente de volatilidad. En la conferencia de la Fed de la semana pasada, Powell dijo que "distrajo la atención" sobre la importante cuestión de cómo podría reaccionar la entidad ante acontecimientos económicos inesperados.

Tomemos, por ejemplo, la versión publicada tras la reunión de diciembre de la Fed, que presentó de forma gráfica dos aumentos de tasas más para 2019.

Las minutas del encuentro mostraron que esas proyecciones estaban sujetas a una "incertidumbre considerable" y que las autoridades intentaron de manera colectiva que su comunicado transmitiera una dependencia de los datos económicos para guiar las acciones futuras.

No obstante, esos detalles solo se conocieron tres semanas después y no justo después de la reunión.

En su conferencia de prensa de diciembre, a Powell se le preguntó repetidamente sobre el diagrama de puntos.

"No lo tomaría como una señal sobre la política actual o a corto plazo", dijo Powell.

Sin embargo, tal y como señaló Cecchetti en su artículo, eso es exactamente lo que tratan de hacer muchos analistas cada trimestre.

Las crecientes tensiones comerciales y las recientes señales de un enfriamiento del mercado laboral están avivando las expectativas en los mercados financieros de tres recortes de tasas de interés por parte de la Fed antes de fin de año.

El gráfico de puntos más reciente, publicado en marzo, mostró que ninguno de los 17 responsables de política de la Fed proyectó cambios en las tasas durante ese período.

(Editado en español por Carlos Serrano)

