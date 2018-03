El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Por Jill Serjeant

LOS ÁNGELES (Reuters) - La alfombra roja se ha desplegado y el champán está enfriándose, a la espera de una ceremonia de los Oscar llena de suspenso en torno al mayor premio de la industria del cine y las dudas sobre si la campaña de Hollywood contra el acoso sexual acaparará la atención.

A diferencia de años anteriores, la categoría de mejor película -que coronará la entrega del domingo por la noche- esta vez es una incógnita.

El romance fantástico "La forma del agua" del director mexicano Guillermo Del Toro, la comedia negra "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" y la sátira racial "Get Out" pueden quedarse con el premio, dicen los expertos.

"Get Out", un thriller que examina las relaciones raciales en Estados Unidos, se quedó el sábado con el galardón a mejor película en la entrega de los Independent Spirit Awards, el mayor premio de la industria del cine independiente.

Pero Hollywood también tiene otros problemas en mente, incluido el escándalo por conducta sexual inapropiada que ha aniquilado la carrera de exitosas figuras, al igual que las persistentes preguntas sobre la igualdad racial y de género en el negocio del cine.

La campaña "Time's Up" contra el acoso sexual en el lugar de trabajo, encabezada por celebridades como Reese Witherspoon y Ava DuVernay, tendrá algún tipo de reconocimiento en la ceremonia, según los organizadores.

Además, el domingo podría ser un día histórico. El director y guionista de "Get Out", Jordan Peele, podría convertirse en el primer hombre negro en los 90 años de historia de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en ganar un Oscar como director.

En tanto, la directora de "Lady Bird", Greta Gerwig, podría convertirse en la segunda mujer en llevarse ese premio cuando se anuncie la decisión de los 8.000 miembros de la Academia.

"Cada año la discusión sobre los premios versa menos sobre quién ganará sino sobre cuántas mujeres están nominadas o cuántos negros y asiáticos perdieron", dijo Tom O'Neil, fundador del sitio web de premios GoldDerby.com.

El presentador Jimmy Kimmel tendrá la tarea de navegar entre los temas políticos y la celebración. También se espera que haga bromas sobre la embarazosa confusión del año pasado que desembocó en que el musical "La La Land" fue declarado ganador del premio a la mejor película por unos minutos en lugar de "Moonlight".

La incertidumbre sobre el Oscar a la mejor película no se replica en las categorías a mejor actor y actriz.

Frances McDormand es la gran favorita para ganar el Oscar por su rol de madre enojada y afligida en "Three Billboards", mientras se espera que Gary Oldman gane su primera estatuilla por su interpretación de Winston Churchill en "Darkest Hour".

En las categorías de actores de reparto, las apuestas dan ganadora a Allison Janney por "I, Tonya" y a Sam Rockwell por "Three Billboards" después de que ambos barrieran en la temporada de premios.

En tanto, la chilena "Una mujer fantástica" buscará convertirse en la primera producción del país sudamericano en quedarse con el premio a mejor película en habla no inglesa.

(Información de Jill Serjeant; Traducido por Emma Pinedo)

