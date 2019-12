El rey sultán de Malasia Abdullah Sultan Ahmad Shah, el primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, la viceprimera ministra de Malasia, Wan Azizah Wan Ismail, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, visitan una exposición durante la cumbre de Kuala Lumpur en Kuala Lumpur, Malasia, el 19 de diciembre de 2019. Handout via REUTERS

ANKARA, 19 dic (Reuters) - El presidente turco, Tayyip Erdogan, dijo el jueves que 50.000 personas emigraron de la región noroeste de Siria, Idlib, a Turquía, y condenó a las naciones musulmanas por no apoyar sus planes de reasentamiento de refugiados en otras partes del norte de Siria.

Turquía actualmente alberga a 3,7 millones de refugiados sirios, la mayor población de refugiados en el mundo, y teme una nueva ola de llegadas desde la región de Idlib, el último bastión bajo control de insurgentes en Siria y donde viven hasta 3 millones de personas.

Fuerzas sirias y rusas lanzan ataques aéreos frecuentes contra blancos en Idlib, que el presidente Bashar al-Assad ha prometido que recapturará, empujando a más personas a la frontera con Turquía.

"Miren, 50.000 personas vienen nuevamente desde Idlib a nuestras tierras", dijo Erdogan a una reunión de líderes musulmanes en Malasia. "Ya tenemos 4 millones de personas, y ahora vienen otras 50.000 y eso podría aumentar", sostuvo.

El presidente turco no entregó detalles y no dijo si los sirios han ingresado a Turquía, que ha construido un muro a lo largo de 911 kilómetros de su frontera sur luego del inicio del conflicto en Siria, que ya lleva ocho años.

Erdogan busca apoyo internacional a sus planes para ubicar a 1 millón de sirios en una región del noreste de Siria, que estaban bajo control de la milicia kurda YPG y fue capturada durante una incursión transfronteriza de fuerzas turcas y rebeldes sirios aliados en octubre.

Ankara ha recibido poco respaldo público a sus planes y Erdogan dijo que las potencias mundiales, incluidos los países musulmanes, estaban más preocupadas en enviar armas a Siria que en apoyar los planes de Turquía de establecer una "zona segura".

"¿Es así de pobre el mundo musulmán? ¿Por qué no apoyan esto?", preguntó. "Incluso si ellos sólo dieran limosnas, no habría pobreza allí, no habría desposeídos", refirió.

"Ellos no dan apoyo cuando les pedimos formar una zona segura, pero cuando se trata de armas, las armas llegan", agregó.

(Reporte de Tuvan Gumrukcu y Ali Kucukgocmen; traducido por Michael Susin en la redacción de Gdansk y Ricardo Figueroa en la Mesa de Santiago)

