6 de octubre de 2018

Por Tuvan Gumrukcu

ANKARA (Reuters) - El presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, dijo el sábado que ordenó a sus ministros que dejen de recibir servicios de consultoría de la firma estadounidense McKinsey, después de que un acuerdo gubernamental con la compañía fue criticada por la oposición.

El mes pasado, el ministro de Finanzas Berat Albayrak, que también es yerno de Erdogan, anunció que Turquía decidió trabajar con McKinsey para ayudar a implementar un nuevo programa económico a medio plazo.

Kemal Kilicdaroglu, líder del principal grupo opositor, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), acusó esta semana a Erdogan de aliarse con firmas estadounidenses en un momento de gran tensión en las relaciones con Washington.

Albayrak defendió el acuerdo con McKinsey más temprano en la semana, asegurando que cualquiera que no quiera que Turquía trabaje con McKinsey es "un ignorante o un traidor".

No obstante, el sábado pareció que Erdogan invalidó el acuerdo.

"Esta persona (Kilicdaroglu) está intentando arrinconarnos al hacernos preguntas sobre una firma de consultoría que ha sido contratada para ayudarnos en nuestra gestión económica", afirmó Erdogan a miembros de su Partido AK.

"Para no darle posibilidad alguna (...) le he dicho a todos mis ministros que no reciban más consultorías de ellos (McKinsey)", declaró.

McKinsey no pudo ser contactada de inmediato para comentar la situación.

(Reporte de Tuvan Gumrukcu; editado en español por Carlos Serrano)

