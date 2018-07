El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 5 de julio de 2018 13:10 05 de julio de 2018 - 13:10

Por Toby Davis

SAMARA, Rusia (Reuters) - Europa y Sudamérica volverán a pelear por la supremacía futbolística en los cuartos de final del Mundial, pero tras la eliminación de muchos de los candidatos al título existe una sensación de frescura al ver un cuadro que promete un finalista nuevo o que ha estado ausente por mucho tiempo de la instancia.

Si bien África, Asia y América del Norte no estarán representados en la ronda de los ocho mejores, al menos uno de los finalistas del torneo que se juega en Rusia no ha ganado el título nunca o no lo ha hecho en más medio siglo.

Con favoritos como Alemania, España y Argentina eliminados de un torneo que ha tenido una serie de sorpresas, el cuadro del Mundial parece estar claramente desequilibrado en cada lado.

En una mitad, Inglaterra, que jugó su última final cuando ganó el título en 1966, y Suecia, que perdió contra Brasil el partido decisivo del torneo que organizó en 1958, se medirán en Samara el sábado. El ganador de ese partido enfrentará al que supere la llave entre Croacia y Rusia.

Ni el equipo local, cuya mejor actuación fue la semifinal que alcanzó en 1966 cuando jugaba como la desaparecida Unión Soviética, ni Croacia, que alcanzó la ronda de los cuatro mejores en 1998, se esperaba que llegaran a esta instancia, pero han superado a muchos rivales supuestamente superiores.

En el otro lado del cuadro, el pentacampeón Brasil chocará con la llamada "generación de dorada" de Bélgica, y Francia, campeona del mundo en 1998, enfrentará a Uruguay, que ha ganado dos veces el torneo: en 1930 y 1950.

Ante este panorama, esta todo listo para que se inicie la batalla habitual entre las dos zonas que han dominado el fútbol a lo largo de la historia.

NUEVAS IDEAS

Derribando ideas preconcebidas desde hace mucho tiempo, los cuartos de final del Mundial tendrán a equipos europeos de buen fútbol contra rivales sudamericanos con mentalidad defensiva y pragmáticos.

Brasil y Uruguay tienen las mejores defensas de la Copa del Mundo, en la que han concedido solo un gol en cuatro partidos. En cambio, sus rivales, Bélgica y Francia, tienen un fútbol más vertical que puede penetrar cualquier defensa.

El récord defensivo de Brasil bajo el mando de Tite ha sido notable, ya que ha recibido solo seis goles en 25 partidos. Su rival Bélgica es en contraste el equipo más anotador del torneo con 12 tantos conseguidos en sus cuatro victorias consecutivas.

Sin embargo, cuando salga a enfrentar a Brasil en Kazán el viernes, los belgas podrían desear haber tenido que enfrentar a Suecia, algo que podría haber ocurrido si hubieran perdido su último partido de la fase de grupos ante Inglaterra, cuya derrota se vio generosamente recompensada con una ruta mucho más fácil hacia la final.

Tras vencer a Colombia en penales en octavos de final, el DT de Inglaterra, Gareth Southgate, probablemente sentirá que su decisión de jugar con suplentes contra Bélgica fue la correcta.

Si Inglaterra supera a la sorprendente Suecia enfrentará a Rusia o Croacia, que se medirán el sábado en Sochi.

Ninguno de los equipos en ese lado del cuadro, incluido Inglaterra, seguramente comenzó el torneo con reales expectativas de llegar a la final.

Sin embargo, lo que alguna vez fueron sueños lejanos, están cada vez más cerca de volverse realidad.

(Reporte de Toby Davis. Editado en español por Rodrigo Charme)

