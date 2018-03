El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 23 de febrero de 2018 23:27 23 de febrero de 2018 - 23:27

Por Sarah N. Lynch y Karen Freifeld

WASHINGTON (Reuters) - Rick Gates, ex integrante de la campaña de Donald Trump en la elección presidencial 2016, se declaró culpable el viernes de conspirar contra Estados Unidos y de mentir a investigadores, y está colaborando con la pesquisa federal sobre el rol de Rusia en el resultado de la votación.

Gates, quien era asesor de Trump, está siendo investigado por Robert Mueller, quien trata de probar si Rusia influyó en la campaña. Afrontaba la posibilidad de pasar décadas encarcelado por cargos como fraude bancario y conspiración para lavar dinero, pero bajo las acusaciones en las que se declaró culpable la pena máxima no sobrepasaría los siete años.

La declaración de Gates incrementa la presión para que Paul Manafort, quien dirigió por cinco meses la campaña de Trump, también busque llegar a un acuerdo. Pero Manafort reiteró el viernes que mantiene su postura de que es inocente.

La cooperación de Gates y la posibilidad de que Manafort decida hacer lo mismo le podrían dar un gran caudal de información a Mueller, cuya investigación busca definir si la campaña de Trump se coludió con Rusia para interferir en la elección.

Los fiscales sostienen que Manafort, con la asistencia de Gates, lavó más de 30 millones de dólares y engañó a bancos para que prestaran dinero. Señalan que ambos usaron fondos de cuentas secretas en el extranjero para solventar su lujoso estilo de vida.

Ninguna de las acusaciones hasta la fecha contra Gates o Manafort han hecho referencia a una conexión con una interferencia rusa en la elección de 2016 o una posible colusión. Trump ha negado haber intentado obstruir la investigación de Mueller.

Gates ayudó a manejar las operaciones diarias de la campaña de Trump y fue clave en la Convención Republicana en la que el multimillonario fue elegido como el candidato del partido. Y se mantuvo en la campaña tras la renuncia de Manafort en agosto de 2016 por una controversia sobre pagos desde Ucrania.

Tras la victoria de Trump, Gates fue parte del equipo de transición presidencial.

La Casa Blanca dijo el viernes que las acusaciones contra Manafort y Gates no tienen relación con Trump. "Esto no tiene nada que ver con la Casa Blanca o el presidente (...) Seguimos viendo que no hay evidencia de colusión", dijo Mercedes Schlapp, directora de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca, a Fox News.

(Reporte adicional de John Walcott, Doina Chiacu y Mark Hosenball. Editado en español por Javier Leira)

