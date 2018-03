El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

09 de marzo de 2018

Por Felipe Iturrieta y Dave Sherwood

SANTIAGO (Reuters) - Chile pidió el viernes a sus autoridades antimonopolio que bloqueen las eventuales ofertas chinas por una participación en la productora de litio SQM, porque daría al gigante asiático una posición dominante en la carrera por obtener recursos para el desarrollo de vehículos eléctricos.

La agencia estatal Corfo, que administra los activos mineros que explota SQM, presentó una denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para evitar una posible venta del 32 por ciento que la canadiense Nutrien tiene en SQM a la china Tianqi Lithium o cualquier otra interesada "controlada por el Estado chino".

"Dichos hechos, de materializarse sin intervención de la FNE, podrían (...) distorsionar o tender a distorsionar gravemente la rivalidad competitiva del mercado relevante de extracción y comercialización de litio y sus mercados conexos", dice el documento obtenido por Reuters.

Según confirmó a Reuters el jefe de Corfo, Eduardo Bitrán, Tianqi presentó a fines del año pasado una oferta no vinculante por la parte que Nutrien, creada recientemente tras la fusión de Potash Corp y Agrium, debe vender por exigencias regulatorias.

La oferta de Tianqi habría superado en más de 20 por ciento el precio de mercado de las acciones SQM, que entonces transaban cerca de su máximo histórico. Tianqi no pudo ser contactada inmediatamente para comentarios.

Juntas, Tianqi y SQM controlan cerca del 70 por ciento del mercado global de litio, según el documento.

Además de Tianqi, otras firmas chinas presentaron ofertas no vinculantes por la parte de SQM, dijo Bitrán, aunque no identificó a las compañías. La única no china que compite por la participación es la minera global Rio Tinto, agregó.

"Supongamos que no es Tianqi, que se usa otro vehículo, y que el objetivo es modificar las ventas, reducirlas a Japón, reducirlas a Europa, y consolidar la industria automotriz china (...) eso es algo que compete a las entidades de competencia del mundo", dijo Bitrán.

"Por eso le estoy pidiendo al fiscal que investigue, y que se vincule con las autoridades de libre competencia de los países de la OCDE", añadió el funcionario, quien este fin de semana deja su puesto ante la salida de la mandataria Michelle Bachelet y la asunción del conservador Sebastián Piñera.

Bitrán detalló que en enero se reunió con funcionarios de alto rango chinos en Santiago pero que no respondieron a sus inquietudes. Poco antes, recibió en su oficina al jefe de Nutrien, Jochen Tilk, quien lo "amenazó" con acudir a tribunales internacionales si se bloquea una oferta por sus acciones.

Nutrien no tuvo respuesta inmediata a los pedidos de comentarios.

Según el documento, dado que Tianqi y SQM son competidores en el mercado de litio, el hecho de que la primera adquiera un interés -incluso minoritario- en la segunda "generará importantes efectos anticompetitivos en el mercado referido y en sus mercados conexos".

Además, Tianqi es socia de la productora estadounidense de litio Albemarle en la empresa conjunta Talison Lithium.

Albemarle es el principal rival de SQM en el país sudamericano. También el viernes, Chile aprobó un aumento en la cuota de producción de litio solicitado por la firma norteamericana en el enorme depósito del Salar de Atacama, donde también opera la firma chilena.

