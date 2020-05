Por David Shepardson y Karen Freifeld

WASHINGTON (Reuters) - El Gobierno de Estados Unidos se movió el viernes para bloquear los envíos de semiconductores a Huawei Technologies de fabricantes mundiales de chips, en una acción que podría elevar las tensiones con China.

El Departamento de Comercio anunció la enmienda de una regla de exportación para "apuntar estratégicamente a la adquisición por parte de Huawei de semiconductores que son producto directo de cierto software y tecnología estadounidense".

Reuters reportó la noticia antes de la comunicación del departamento, que indicó que su "anuncio frena los esfuerzos de Huawei para minar los controles estadounidenses a las exportaciones".

El cambio de la regla supone un revés para Huawei, el segundo fabricante mundial de móviles, y la taiwanesa Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, un gran productor de chips para la unidad HiSilicon de Huawei, así como sus rivales en el sector de la telefonía Apple Inc y Qualcomm Inc.

TSMC anunció el jueves que construirá una fábrica de chips en Arizona por 12.000 millones de dólares. El viernes no comentó de inmediato las novedades.

Huawei, que necesita semiconductores para sus celulares y sus equipos de telecomunicaciones, está inmerso en la batalla por el dominio tecnológico mundial entre Estados Unidos y China.

La compañía, que advirtió que el gobierno chino tomaría represalias si la regla entra en vigor, no realizó comentarios de inmediato el viernes. Los futuros de las acciones estadounidenses pasaron a negativo tras el reporte de Reuters.

(Editado en español por Carlos Serrano)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenido externo Vivir y trabajar en la montaña gracias a Internet