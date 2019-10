WASHINGTON, 29 oct (Reuters) - Estados Unidos y China continuarán trabajando en un acuerdo interino de comercio, pero éste podría no estar listo para ser firmado por los líderes de los países en la cumbre de la APEC que se realizará en Chile el próximo mes, dijo el martes un funcionario de la Casa Blanca.

Se esperaba que el presidente estadounidense, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping, sellaran la denominada "fase 1" del pacto comercial en el marco de la reunión del Foro de Cooperación del Asia-Pacífico (APEC) en la nación sudamericana, pero la fecha aún no está clara, dijo previamente el martes un funcionario de Gobierno en Washington.

"Si no se firma en Chile, eso no significa que (el acuerdo) haya fracasado. Sólo implica que aún no está listo", dijo el funcionario estadounidense.

"Nuestra meta es firmarlo en Chile, pero algunas veces los textos no están finalizados. Pero hay avances y esperamos que finalmente el acuerdo (interino) pueda firmarse en Chile", añadió.

(Reporte de Steve Holland. Editado en español por Marion Giraldo)

