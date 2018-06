El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 6 de junio de 2018 21:14 06 de junio de 2018 - 21:14

Por Dave Graham y Frank Jack Daniel

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) - El candidato favorito para ganar la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, intentará incorporar "sangre fresca" a la junta de gobierno del banco central una vez que expiren periodos de sus miembros actuales, si gana la elección de julio, dijo uno de sus principales asesores económicos.

Carlos Urzúa, quien el líder izquierdista ha dicho que sería su secretario de Hacienda, dijo que era importante tener nuevas perspectivas en la junta del Banco de México, aunque rechazó con firmeza la idea de alterar el enfoque del ente de preservar la estabilidad de precios.

"Creemos que es hora de tener sangre fresca", dijo Urzúa a Reuters en una entrevista el martes por la tarde.

Con una visión más nacionalista que la del Gobierno actual, las propuestas de López Obrador despertaron dudas sobre su modelo económico durante sus dos candidaturas presidenciales previas de 2006 y 2012, en las cuales terminó de segundo.

En esta ocasión, el candidato ha establecido una base de apoyo más amplia y sus asesores se han reunido con decenas de financieros y fondos de inversión, en un intento por asegurarles que, de ganar, no sería una carga.

El próximo presidente mexicano asumiría el cargo en diciembre. La mayoría de las encuestas de opinión le dan una ventaja de dos dígitos a López Obrador, quien fue alcalde de Ciudad de México entre 2000 y 2005.

"UN BUEN EJEMPLO"

El 31 de diciembre de 2018 terminará el periodo de uno de los cinco miembros del directorio del banco central, Manuel Ramos Francia.

Urzúa señaló que el Senado podría estar deliberando sobre quien debería ocupar su puesto en noviembre, y un victorioso equipo de López Obrador debería estar en capacidad de presentar un nombre.

Aunque el asesor no dio alguna indicación sobre quién podría ser, elogió al actual gobernador, Alejandro Díaz de León, calificándolo como "un buen ejemplo de lo que nos gustaría tener" en la junta de gobierno del banco.

Díaz de León asumió el cargo en diciembre para completar la última parte del mandato de su predecesor, Agustín Carstens, el cual concluirá a finales de 2021.

Urzúa dijo, sin embargo, que era demasiado pronto para decir si un eventual gobierno de López Obrador querría volver a nombrarlo. "Ya veremos. En ese punto, va a ser un posible candidato, por supuesto", dijo quien se desempeñó como secretario de Hacienda de López Obrador cuando fue alcalde de la capital.

"Díaz de León desde mi punto de vista personal ha sido un muy buen gobernador", agregó. "No solo en términos de política monetaria, sino también en términos de (ser) administrador del banco central".

Los términos de otros dos miembros de la junta expirarán a fines de 2020 y 2022, respectivamente, dentro del mandato del próximo periodo de seis años del presidente mexicano.

Urzúa dijo que un gobierno de López Obrador sería "muy cuidadoso" y que era cauteloso al designar a una "paloma" (con tendencia a medidas menos restrictivas) para la junta. "Porque todos pensarán que estamos aprovechando nuestro poder", dijo.

La prioridad establecida del banco central es garantizar la estabilidad de los precios y Urzúa dijo que una administración de López Obrador no querría modificar eso, cuando se le preguntó si podría buscar impulsar un enfoque más orientado al crecimiento.

"No, no cambiaríamos eso. Está en la constitución", dijo. "No querríamos meternos con eso, porque perderíamos credibilidad".

Urzúa, de 62 años, también dijo que creía que las autoridades financieras de México habían sido "totalmente correctas" en la forma en que manejaron el tipo de cambio del peso, que ha estado bajo la presión de las amenazas económicas del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Vamos a ser extremadamente pro libre flotación de la tasa de cambio", dijo. "Diría que en los últimos 100 años más del 50 por ciento de nuestras crisis se debieron en parte a la mala gestión de los tipos de cambio mediante su fijación artificial".

(Con reporte adicional de Jean Yoon, Paritosh Bansal y Daniel Flynn. Traducido por Sharay Angulo, editado por Ana Isabel Martínez y Manuel Farías)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en español en Facebook Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook swissinfo.ch en español Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook