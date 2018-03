El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Por Marco Aquino y Mitra Taj

LIMA (Reuters) - El exjefe de Odebrecht en Perú Jorge Barata dijo a fiscales peruanos durante una audiencia judicial en Brasil que entregó dinero para las campañas electorales del mandatario Pedro Pablo Kuczynski y la excandidata presidencial Keiko Fujimori, informó el miércoles la abogada de la líder opositora.

La abogada Giuliana Loza afirmó desde Sao Paulo, en declaraciones a periodistas peruanos transmitidas por la televisora local Canal N tras la audiencia judicial, que Barata también reveló que entregó dinero para la campaña del expresidente Alan García, quien gobernó entre el 2006 y el 2011.

Reuters no pudo confirmar de inmediato lo que dijo Barata a los fiscales peruanos. El fiscal principal del caso tampoco respondió a las solicitudes de comentarios.

Kuczynski, quien postuló a la presidencia en el 2011 y luego en el 2016, cuando ganó la elección, rechazó a través de Twitter lo dicho por Barata. "No he recibido jamás una donación del señor Barata. Yo no he recibido ninguna financiación de dicha fuente para mis campañas presidenciales", afirmó.

De igual forma el expresidente García negó la recepción de fondos. "Las cuentas fueron debida y oportunamente presentadas a la ONPE (ente electoral). Otros se venden, yo no", subrayó.

Más tarde, en una declaración publica, Fujimori también rechazó las acusaciones sobre Odebrecht. "Barata señaló que nunca le he solicitado dinero, que nunca me ha entregado dinero y que nunca he hablado de algún aporte económico conmigo", declaró.

Un grupo de fiscales peruanos interrogó el miércoles a Barata en Sao Paulo en el marco de una investigación sobre lavado de activos del partido de la hija mayor del expresidente Alberto Fujimori, acusada de recibir dinero de Odebrecht para financiar su campaña electoral del 2011.

Las declaraciones de Barata se producen en momentos en que partidos de izquierda y el derechista Fuerza Popular planean formular en el Congreso una nueva iniciativa para la destitución de Kuczynski por sus vínculos con Odebrecht, que ha admitido el pago de sobornos en varios países de Latinoamérica.

APOYO A CINCO EXCANDIDATOS

Según el diario local El Comercio, citando fuentes de la diligencia en Brasil cuyos nombres no especificó, Barata dijo que financió durante las dos últimas décadas la campaña de hasta cinco excandidatos presidenciales y de una exalcaldesa de Lima.

En las elecciones del 2011 Odebrecht habría aportado 300.000 dólares para la campaña de Kuczynski y 1,2 millones de dólares para la de Fujimori, precisó el reporte del diario.

Para la campaña de García en el 2006 la constructora entregó 200.000 dólares y para la del exmandatario Alejandro Toledo (2001-2006) dio otros 600.000 dólares, de acuerdo a las declaraciones de Barata en Sao Paulo, señaló El Comercio.

La abogada Loza dijo que Barata dijo a los fiscales peruanos que la entrega de dinero a la campaña de Kuczynski en el 2011 se produjo a través de la hoy embajadora de Perú en Gran Bretaña, "la señora Susana de la Puente", una ex ejecutiva del JP Morgan considerada muy cercana al mandatario.

"En nuestro caso (Barata) habló de dos entregas a dos representantes del partido (de Fujimori), sin embargo ha sido muy claro en determinar que no hay pruebas que puedan corroborar dichas entregas", sostuvo Loza.

La embajadora De la Puente rechazó también las acusaciones en torno a la campaña de Kuczynski, según el diario El Comercio.

Barata, uno de los 77 ejecutivos de Odebrecht que, a cambio de reducir sus condenas, delataron en Brasil la forma en que operaba la compañía, habló con los fiscales peruanos como colaborador de las investigaciones de corrupción.

El exejecutivo, que trabajó para Odebrecht en Perú durante casi dos décadas, ratificó a los fiscales en Sao Paulo en otra audiencia que la compañía entregó 3 millones de dólares en la campaña electoral del 2011 al presidente Ollanta Humala, quien cumple arresto preventivo por este caso.

(Reporte de Marco Aquino y Mitra Taj. Editado por Javier Leira y Silene Ramírez)

