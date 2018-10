El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

2 de octubre de 2018

Por Elizabeth Piper, Kylie MacLellan y William James

BIRMINGHAM, Inglaterra (Reuters) - El exministro de Relaciones Exteriores británico Boris Johnson apeló el martes a los fieles del Partido Conservador, al criticar con fuerza los planes del Brexit de la primera ministra Theresa May, aunque no llegó a desafiar su liderazgo.

En medio de ovaciones, gritos y risas, Johnson, el principal crítico de May en el seno de su partido gobernante, dijo que el denominado "plan de Chequers" para abandonar la Unión Europea es un "engaño" que dejará a Reino Unido "atrapado por Bruselas".

No obstante, May, que no estuvo presente en el discurso de su exministro, mostró de nuevo que tiene escasas intenciones de alejarse de sus propuestas, que buscan mantener estrechos lazos con la UE tras el Brexit, el mayor giro en la política exterior y comercial de Reino Unido en más de 40 años.

A falta de solo seis meses para la salida británica de la UE, la precaria posición de May al mando de su partido se ha visto aún más sacudida por las críticas a su "plan de Chequers" -nombre de la residencia campestre en la que delineó junto a sus ministros la posición de Londres en la negociación- tanto a nivel local como en Bruselas.

Johnson, líder de la campaña para salir de la UE y favorito de las casas de apuestas para sustituir a May, advirtió a los conservadores que si apoyan Chequers podrían estar firmando la muerte electoral de su partido. Sin embargo, decepcionó a algunos seguidores al decir que seguirá siendo fiel a May por el momento.

"Si nos equivocamos, si embotellamos el Brexit ahora, créanme, la gente de este país tendrá dificultades para olvidarlo", afirmó Johnson a los cientos de conservadores que hicieron fila para lograr un asiento en un salón junto al escenario principal, en el que May hablará durante la conferencia anual del partido el miércoles.

"No crean que podemos de alguna forma equivocarnos ahora, arruinarlo y arreglarlo más tarde", dijo entre aclamaciones. "Es el momento de abandonar Chequers. Si engañamos al electorado, y Chequers es un engaño, incrementaremos esa sensación de desconfianza", agregó.

En declaraciones a Sky News, la primera ministra dijo que "Boris siempre da un buen espectáculo, pero lo que importa a la gente es que estamos abordando en su nombre los asuntos que les afectan en su vida cotidiana".

(Reporte adicional de Michael Holden, Kate Holton, Andy Bruce, Andrew MacAskill y Guy Faulconbridge; editado en español por Carlos Serrano)

