Este contenido fue publicado el 14 de octubre de 2018 15:49 14 de octubre de 2018 - 15:49

Por Elizabeth Piper

LONDRES (Reuters) - Los críticos de los planes de Theresa May para la salida británica de la Unión Europea aumentaron la presión sobre la primera ministra el domingo, y un exministro dijo que el equipo de su gabinete debería ejercer su autoridad para obligarla a cambiar de rumbo.

A menos de seis meses para que se produzca el Brexit, ambas partes sostienen intensas conversaciones para tratar de sellar un acuerdo sobre los términos del divorcio británico. May participará este miércoles en una cumbre en Bruselas.

El ministro para el Brexit, Dominic Raab, tiene previsto reunirse con el jefe negociador de la UE, Michel Barnier, en Bruselas el domingo, después de que su departamento dijera que estaban "de acuerdo en que las conversaciones cara a cara eran necesarias" sobre los "grandes problemas que aún quedan por resolver".

Uno de los principales problemas es el plan de contingencia para evitar una frontera dura con Irlanda, miembro de la UE, una red de seguridad que ha fortalecido la oposición a los planes de May después de que sus socios de Irlanda del Norte acusaran al bloque de tratar de anexionar la provincia.

El exministro del Brexit, David Davis, quien renunció a su cargo en julio, criticó al Gobierno por aceptar "el lenguaje de la UE al abordar la frontera de Irlanda del Norte" y dijo que ahora está en manos de los ministros principales usar su influencia.

"Esta es una de las decisiones más importantes que ha tomado el Gobierno en los tiempos modernos. Es hora de que los miembros del gabinete ejerzan su autoridad colectiva", dijo en un artículo Davis, quien hizo campaña para que Reino Unido abandonara la UE en el referéndum de 2016.

"Esta semana, la autoridad de nuestra constitución está en juego", dijo en un texto publicado en el Sunday Times.

Davis también presionó a May para que abandone su propuesta de gestionar la salida de la UE y dijo que el bloque "la ha rechazado. Al público no le gusta. El Parlamento no votará a favor".

Hasta el momento, May ha mostrado poco interés por cambiar de táctica en su estrategia para salir de la UE, presionando para que se aplique su plan y tratando de persuadir a los parlamentarios en su Partido Conservador y en el Partido Laborista para que voten a favor de cualquier acuerdo basado en su plan en el Parlamento.

La propuesta de May implica que Reino Unido permanezca en una zona de libre comercio con la UE para productos manufacturados y agrícolas.

(Información de Elizabeth Piper; traducido por Tomás Cobos en la redacción de Madrid)

