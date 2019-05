GINEBRA, 20 mayo (Reuters) - Un índice trimestral de la Organización Mundial de Comercio (OMC) mostró el lunes que el intercambio global de bienes seguía débil, con una lectura de 96,3, sin cambios frente a febrero y aún su menor nivel desde 2010.

"El panorama para el comercio podría empeorar más si las crecientes tensiones comerciales no se resuelven o si las políticas macroeconómicas no logran ajustarse a las circunstancias cambiantes", dijo la OMC, que añadió que sus más recientes indicadores no reflejan la situación de los últimos días.

Una cifra inferior a 100 del índice, una medición compuesta por siete referentes de comercio, apunta a un crecimiento por debajo de la tendencia del comercio global de bienes que la OMC estimó en un 2,6% este año, en el punto medio del rango de una estimación de un 1,3% a un 4,0%.

Pero economistas de la OMC advirtieron que existen varios escenarios que podrían presionar al crecimiento del comercio hacia la parte baja de la horquilla, incluyendo un empeoramiento de las fricciones entre Estados Unidos y China o la salida de Reino Unido de la Unión Europea sin un acuerdo.

Desde abril, no ha habido una solución al conflicto del Brexit y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un alza de los aranceles sobre bienes chinos.

El indicador trimestral está basado en el volumen de intercambio de mercancías en el trimestre previo, órdenes de exportación, tarifas de carga aérea internacional, rendimiento de contenedores en puertos, producción y ventas de autos, componentes electrónicos e insumos agrícolas.

(Reporte de Tom Miles; Editado en español por Gabriela Donoso)

