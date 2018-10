El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

LIMA (Reuters) - El exmandatario peruano Alberto Fujimori dijo el sábado que sintió el dolor mas grande de su vida por el arresto de su hija, la líder opositora Keiko Fujimori, en medio de una investigación judicial por corrupción, y reclamó un debido proceso.

Keiko, líder del partido Fuerza Popular con mayoría en el Congreso, fue detenida el miércoles por presunto lavado de activos y aportes ilegales a su campaña política de la empresa brasileña Odebrecht, en otro revés para el clan familiar Fujimori luego de que un juez anulara un indulto a su padre.

"Pensé que ya no podía sentir mas dolor pero me equivoqué. No he sentido dolor más grande en toda mi vida que ver a mi hija siendo detenida y llevada a prisión", dijo el exmandatario de 80 años en un audio difundido por la radioemisora local RPP.

Alberto Fujimori está internado en una clínica peruana por una afección cardiaca desde que un juez anuló a inicios de mes un indulto humanitario para que cumpla una condena de 25 años de cárcel por violación a los derechos humanos.

"Que los responsables (de la justicia) continúen con todas las investigaciones, respetando su presunción de inocencia; sólo les pido un debido proceso", afirmó el expresidente.

"A ella todo mi cariño y apoyo en este momento tan duro, a todos mis hijos les pido estar más unidos que nunca, que este momento oscuro nos ayude a volver a ser una familia unida", agregó, en referencia a una rivalidad política que mantienen Keiko y su hermano menor, Kenji.

Las declaraciones del exmandatario se producen luego de que el Congreso aprobara un proyecto de ley que busca que los adultos mayores presos puedan cumplir su condena bajo vigilancia electrónica, medida que podría evitar que Fujimori retorne a un penal luego de la anulación de su indulto.

(Reporte de Marco Aquino; Editado por Ana Laura Mitidieri)

