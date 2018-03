El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 14 de marzo de 2018 14:38 14 de marzo de 2018 - 14:38

Por Stephen Addison

LONDRES (Reuters) - Stephen Hawking, quien intentó explicar los orígenes del universo, los misterios de los agujeros negros y las posibilidades de los viajes en el tiempo, murió el miércoles a los 76 años.

La formidable mente de Hawking exploró los límites mismos de la comprensión humana tanto en la vastedad del espacio como en el misterioso mundo submolecular de la teoría cuántica, que dijo podía predecir lo que sucedería al principio y al final de los tiempos.

Devastado por la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad motriz que afecta a las neuronas y que le fue diagnosticada a los 21 años, Hawking quedó confinado a una silla de ruedas la mayor parte de su vida.

Cuando su condición empeoró, tuvo que recurrir a hablar a través de un sintetizador de voz y comunicarse moviendo las cejas, pero al mismo tiempo se convirtió en el científico más reconocido del mundo.

Hawking murió pacíficamente a primera hora del miércoles en su casa de la ciudad británica de Cambridge. "Fue un gran científico y un hombre extraordinario cuyo trabajo y legado sobrevivirán muchos años. Su valentía y su persistencia, junto a su brillantez y su humor, inspiraron a personas de todo el mundo", dijeron sus hijos Lucy, Robert y Tim.

LIBRO Y PELÍCULA

Hawking cobró fama internacional después de la publicación en 1988 de "Breve Historia Del Tiempo", uno de los libros más complejos que conquistó un público masivo, y permaneció en la lista de los más vendidos del Sunday Times por al menos 237 semanas.

"Mi objetivo original era escribir un libro que se vendiera en las librerías de los aeropuertos", dijo a los periodistas en ese momento. "Para asegurarme de que fuera comprensible, lo probé con mis enfermeras. Creo que entendieron la mayor parte", agregó.

La enfermedad lo estimuló a trabajar más duro, pero también contribuyó al colapso de sus dos matrimonios, escribió en sus memorias del 2013 "My Brief History".

En el libro relató que, cuando recibió el diagnóstico inicial, "sentí que era muy injusto, ¿por qué me tenía que pasar esto a mí?". "En ese momento, pensé que mi vida había terminado y que nunca cumpliría el potencial que sentía que tenía. Pero ahora, 50 años después, puedo estar tranquilamente satisfecho con mi vida", agregó.

La agencia espacial de Estados Unidos, NASA, dijo que "sus teorías abrieron un universo de posibilidades que nosotros y el mundo estamos explorando". Por su parte, Tim Berners-Lee, el inventor de la Web, expresó que "hemos perdido una mente colosal y un espíritu maravilloso".

Una película de 2014, "The Theory of Everything", con el actor Eddie Redmayne en el papel de Hawking, retrata los comienzos de su enfermedad y su vida inicial como un estudiante brillante de los agujeros negros y el concepto del tiempo.

Stephen William Hawking nació el 8 de enero de 1942. Creció en Londres y sus alrededores. Estudió física en la Universidad de Oxford y cuando estaba en su primer año como investigador en Cambridge le diagnosticaron su enfermedad.

"Me convertí posiblemente en el científico más conocido del mundo. Esto es en parte porque los científicos, más allá de Einstein, no son estrellas de rock famosas y en parte porque encajé en el estereotipo de un genio paralítico", escribió.

(Editado en español por Carlos Aliaga y Lucila Sigal)

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Formulario para abonarse al Newsletter de swissinfo Regístrese para recibir en su correo electrónico nuestro boletín semanal con una selección de los artículos más interesantes