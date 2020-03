WASHINGTON, 22 mar (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que los fabricantes de automóviles Ford Motor Co, General Motors Co y Tesla Inc. habían recibido autorización para producir respiradores y otros artículos necesarios durante el brote de coronavirus.

"A Ford, General Motors y Tesla se les ha dado luz verde para fabricar ventiladores y otros productos metálicos, ¡RÁPIDO! @fema vayan a por ello directivos, veamos que tan bueno son", dijo en Twitter. No quedó claro inmediatamente lo que Trump quiso decir con que a las compañías "se les ha dado luz verde".

(Información de Susan Heavey y Arshad Mohammed; editado por Daniel Wallis; traducido por Michael Susin en la redacción de Gdansk)

