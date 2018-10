El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 9 de octubre de 2018 11:57 09 de octubre de 2018 - 11:57

Por Brian Love

PARÍS (Reuters) - Francia le pidió a Google que elimine de Internet las fotos de unos prisioneros, incluyendo una en la que aparece un destacado criminal conocido como "el rey de las fugas", escapando en helicóptero este año.

La ministra de Justicia, Nicole Belloubet, dijo que había escrito al motor de búsquedas en Internet para pedir que se eliminen fotos sensibles, pero que no se han tomado medidas.

"No es normal que fotos de instalaciones de seguridad, como nuestras cárceles, estén ahí fuera en Internet", dijo Belloubet en una entrevista a la cadena de radio RLT.

"Le he escrito a Google pidiendo que hagan algo para borrar fotografías de estas prisiones, pero aún no se ha hecho nada al respecto. Podría tener que pedir a la gente a la que he escrito que nos conozcamos en persona", agregó.

Un portavoz de Google dijo que aplicaciones de la empresa como Google Maps o Google Earth conseguían las fotos de fuentes externas.

"Le hemos dado a nuestros proveedores una lista de localizaciones sensibles para que tomen las medidas necesarias lo antes posible para cumplir con la ley", declaró el portavoz, añadiendo que la lista también incluía plantas nucleares y bases armamentísticas.

La ministra se refería al caso de Redoine Faid, cuya fuga en julio desde el patio abierto de un complejo carcelario al sur de París, llamó la atención sobre la ausencia de redes antihelicóptero y la presencia de claras fotos aéreas del lugar en Internet.

Faid fue capturado la semana pasada, tres meses después de que sus cómplices aterrizaron con un helicóptero robado en el patio de la prisión de Reau, entraron a un cuarto de visitas utilizando sierras eléctricas para liberarlo y escaparon en el ingenio volador.

(Editado en español por Patricio Abusleme)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en español en Facebook Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook swissinfo.ch en español Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook