WASHINGTON (Reuters) - Un funcionario de alto rango de Corea del Norte entregará una carta del líder de ese país, Kim Jong Un, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una visita a la Casa Blanca el viernes, en momentos en que las dos partes intentan volver a poner en marcha una cumbre suspendida entre ambas naciones.

Trump espera reunirse con Kim en Singapur el 12 de junio y buscará presionarlo para que renuncie a sus armas nucleares, aunque admitió el jueves que podría requerir más rondas de negociaciones directas.

"Me gustaría resolverlo en una sola reunión", dijo. "Pero a menudo esa no es la forma en que los acuerdos funcionan. Hay una muy buena posibilidad de que no sea posible lograrlo en una, dos o tres reuniones. Pero lo conseguiremos (un acuerdo) en algún momento", declaró.

A la cabeza de la delegación que visitará la Casa Blanca el viernes estará Kim Yong Chol, un colaborador cercano de Kim Jong Un. El portavoz de la Casa Blanca, Hogan Gidley, dijo el jueves en la noche que los detalles de la reunión aún están siendo analizados.

No está claro si Trump recibirá a Kim Yong Chol en la Oficina Oval. Tampoco se sabe qué escribió el líder de Corea del Norte en su carta a Trump, aunque se considera que aumenta las esperanzas de que la cumbre pueda llevarse a cabo.

Después de intercambiar amenazas de guerra el año pasado, los dos hombres acordaron reunirse para una cumbre histórica el 12 de junio. Pero Trump canceló la semana pasada, citando la "ira tremenda y abierta hostilidad" de Kim en una serie de declaraciones públicas.

Sin embargo, incluso cuando se retiró, Trump instó a Kim a "llamarme o escribir" si quería revivir la reunión.

En cuestión de un día, ambos lados estaban en nuevas conversaciones para salvar la cumbre, y Kim Yong Chol voló a Nueva York esta semana para reunirse con el Secretario de Estado, Mike Pompeo.

A pesar de decir que las dos partes hicieron un "avance real", Pompeo también advirtió que podría no haber una solución rápida. "Tendrán que elegir un camino que es fundamentalmente diferente al que ha seguido su país durante décadas. A nadie debería sorprenderle que habrán momentos donde esto no será sencillo", expresó.

