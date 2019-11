28 nov (Reuters) - El Día de Acción de Gracias en la ciudad de Nueva York comenzó con algo por lo que muchos neoyorquinos y visitantes estarán agradecidos: el desfile anual de Macy's de globos gigantes podrá realizarse después de que se disiparon los temores de que fuertes vientos pudieran dejarlos en tierra.

"Buenas noticias, ciudad de Nueva York: ¡los vientos están cediendo y los globos de #MacysThanksgivingDayParade volarán!", dijo el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, en una publicación de Twitter el jueves más temprano.

Durante la semana hubo preocupaciones por un pronóstico de fuertes vientos durante el Día de Acción de Gracias.

Las regulaciones de la ciudad establecidas después de que un globo de Cat in the Hat derribó un poste de luz en 1997 y provocó heridas a cuatro espectadores, dicen que los personajes inflables no pueden volar si hay vientos sostenidos de 37 kilómetros por hora (kph) y las ráfagas exceden los 54 kph.

Los globos gigantes, que incluyen un Snoopy de 15 metros de alto vestido como un astronauta para conmemorar el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, y muchos otros desfilarán por la Quinta Avenida de Manhattan durante la icónica celebración.

Se espera que el desfile, una tradición que empezó la década de 1920, con sus bandas, payasos y shows, atraiga a una multitud en la ciudad de Nueva York y que millones de espectadores lo sigan en todo el país.

(Reporte de Maria Caspani, Editado en español por Lucila Sigal)

