GINEBRA, 16 mayo (Reuters) - Hay conversaciones en Noruega entre el gobierno de Venezuela y los opositores "democráticos", dijo el jueves un representante del gobierno del presidente Nicolás Maduro, en un intento por buscar una posible solución a la crisis política.

El líder opositor y jefe del Congreso, Juan Guaidó, agregó que si bien hay enviados opositores al país europeo, no aceptará falsas negociaciones.

"Hay unos enviados a Noruega, ahora. Lo que he dicho es que no nos vamos a prestar a una negociación falsa que no dirija al cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones", dijo Guaidó durante un acto.

Más temprano, el embajador de Venezuela ante Naciones Unidas en Ginebra, Jorge Valero, señaló que "sí, hay conversaciones entre el Gobierno y los sectores democráticos de la oposición".

Valero denunció una interferencia de Estados Unidos y calificó a su presidente, Donald Trump, como un "criminal de guerra".

Trump incrementó las sanciones contra el gobierno venezolano y encabezó el apoyo internacional a Guaidó, quien en enero invocó la Constitución para proclamarse presidente encargado.

Guaidó, quien calificó de fraudulenta la reelección de Maduro en 2018, pidió el 30 de abril a las fuerzas armadas que desconocieran a Maduro, pero el intento se desvaneció rápidamente y los principales sectores del ejército han jurado lealtad al mandatario venezolano.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega dijo que su política es no hablar de posibles roles en conversaciones de paz en curso o potenciales.

"Noruega sigue la situación en Venezuela con gran preocupación. Alentamos encarecidamente a las partes a encontrar una solución política y pacífica para evitar una escalada mayor", dijo una portavoz del ministerio.

Cuando se le preguntó sobre las conversaciones sobre Venezuela en Noruega, el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, dijo a periodistas en Nueva York: "Somos muy conscientes de lo que está sucediendo y apoyamos mucho el proceso".

Muchos partidarios de la oposición venezolana se muestran escépticos frente a unas conversaciones mediadas, porque creen que intentos anteriores han fracasado y han dividido a la oposición, dando tiempo a Maduro para consolidar el poder y sofocar protestas.

Valero no ofreció detalles más específicos sobre las conversaciones, reportadas por primera vez el miércoles.

Las partes -opositores y oficialistas- no se han reunido todavía y los encuentros han sido por separado con los representantes de Noruega.

"Es un esfuerzo de Noruega, en una mediación que lleva meses, es la segunda vez que invitan a representantes a Oslo", agregó Guaidó.

(Reporte de Tom Miles en Ginebra y Gwladys Fouche en Oslo. Información adicional Mayela Armas. Editado en español por Javier López de Lérida)

