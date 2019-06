Por Alan Baldwin

LE CASTELLET, Francia (Reuters) - Lewis Hamilton se quedó el sábado con la pole position para el Gran Premio de Francia con Mercedes, marcando un tiempo récord para el circuito, en busca de una décima victoria seguida para su equipo en la Fórmula Uno.

El líder del Campeonato de Pilotos fue 0,286 segundos más rápido que su compañero de equipo, Valtteri Bottas, en una nueva demostración del poderío de Mercedes esta temporada. Entre ambos han ganado las siete carreras de la temporada, y el británico además se impuso en las últimas dos del año pasado.

Charles Leclerc fue tercero con Ferrari, mientras que su compañero de equipo Sebastian Vettel quedó en un distante séptimo lugar.

Hamilton congeló los cronómetros en un minuto 28,319 segundos, récord para la pista, y el británico sumó la pole 86 de su carrera y la tercera de la temporada.

"Estoy feliz de haber explotado todo el potencial del auto, el equipo hizo un trabajo fantástico", dijo el pentacampeón del mundo, ganador el año pasado en el circuito Paul Ricard de Le Castellet.

"Acabamos de mejorar la configuración del auto", agregó el británico, quien tiene 29 puntos de ventaja sobre Bottas.

Vettel comenzó bien la jornada, pero luego tuvo problemas y nunca logró que su auto explotara su potencial. El alemán largará detrás del británico Lando Norris (que fue quinto) y el español Carlos Sainz (sexto).

"Algunas vueltas se sintieron bien y otras no. No logré sacar lo mejor del auto, fue difícil para mí (...) en algunas vueltas no tuve el agarre que tenía antes".

Leclerc largará por delante del Red Bull de Max Verstappen.

El australiano Daniel Ricciardo saldrá octavo con su Renault, delante del Red Bull de Pierre Gasly y del Alfa Romeo del italiano Antonio Giovinazzi.

El mexicano Sergio Pérez, de Racing Point, largará desde el puesto 14.

(Editado en español por Javier Leira)

