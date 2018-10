El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

PALU, Indonesia (Reuters) - Las autoridades indonesias se apresuraban en llevar comida, ayuda y equipo a la isla de Sulawesi, en momentos en que el número de muertos por un terremoto llegaba a 832 y podría aumentar mientras los rescatistas trataban de llegar a las devastadas comunidades periféricas.

Según reportes, decenas de personas quedaron atrapadas entre los escombros de varios hoteles y un centro comercial en la ciudad de Palu, que fue golpeada por olas de hasta seis metros luego del terremoto magnitud 7,5 que ocurrió el viernes.

Se teme que cientos de personas más hayan quedado enterradas por deslizamientos de tierra que cubrieron aldeas en las áreas circundantes.

"Lloramos por la gente de Central Sulawesi, todos lloramos juntos", dijo el presidente Joko Widodo en Twitter el domingo por la noche.

La mayoría de las muertes confirmadas se produjeron en Palu y las autoridades se preparaban para que la cifra aumente a medida que se restablezcan las conexiones con las zonas periféricas.

De particular interés es Donggala, una región de 300.000 habitantes al norte de Palu y cerca del epicentro del terremoto, y otros dos distritos, cuyas comunicaciones han estado cortadas desde el viernes.

"No hemos recibido reportes de las otras tres áreas. Las comunicaciones aún no funcionan, la energía aún está cortada. No sabemos a ciencia cierta cuál es el impacto", dijo Sutopo Purwo Nugroho, portavoz de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres en una conferencia de prensa.

