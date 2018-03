El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 22 de febrero de 2018 14:31 22 de febrero de 2018 - 14:31

Por Bozorgmehr Sharafedin

LONDRES (Reuters) - Irán se retirará del acuerdo nuclear que firmó en el 2015 si no obtiene beneficios económicos y los grandes bancos continúan evitando a la república islámica, dijo el jueves su viceministro de Relaciones Exteriores.

Bajo los términos del acuerdo con Reino Unido, China, Francia, Alemania, Rusia y Estados Unidos, Irán accedió a restringir su programa nuclear a cambio de la remoción de sanciones que han deteriorado su economía.

A pesar de eso, los grandes bancos continúan manteniéndose alejados por miedo a caer en las sanciones estadounidenses que aún persisten, algo que ha obstaculizado los esfuerzos de Irán por reconstruir su comercio exterior y atraer inversiones.

Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a los países europeos el 12 de enero que debían aceptar "arreglar los terribles defectos del acuerdo nuclear de Irán" o que reimpondría las sanciones que Washington levantó como parte del pacto.

Pero incluso si Trump cede y emite nuevas "exenciones" para continuar con la suspensión esas sanciones, la situación actual es inaceptable para Irán, dijo el viceministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araqchi.

"El acuerdo no sobrevivirá de esta manera aún cuando se apruebe un ultimátum y se extiendan las exenciones", dijo Araqchi, principal negociador nuclear de Irán, durante un discurso en el centro de estudios Chatham House en Londres.

Araqchi señaló que si continuaba la misma política de "confusión y falta de certezas" en torno al pacto, "si las compañías y bancos no están trabajando junto con Irán, no podemos permanecer en un acuerdo que no nos beneficia".

"Eso es un hecho", añadió.

Trump ve tres defectos en el acuerdo: su fracaso en abordar el programa de misiles balísticos de Irán, los términos según los cuales inspectores internacionales pueden visitar sitios nucleares iraníes sospechosos y cláusulas de término que señalan que las restricciones al programa nuclear iraní comenzarían a expirar tras diez años.

(Reporte de Bozorgmehr Sharafedin; Editado en español por Natalia Ramos)

